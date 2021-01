10 stars qu'on adore qui ont débuté leur carrière à Star Académie

La nouvelle saison de Star Académie nous a donné envie de replonger dans les éditions passées, qui ont produit une TONNE de stars qu’on adore.

• À lire aussi: Voyez Alicia Moffet dans le vidéoclip de la nouvelle version d'Et c'est pas fini

Entre 2003 et 2012, plusieurs chanteurs et chanteuses hors pair ont foulé le plateau de Star Académie. Certaines vedettes de la musique qu’on connaît aujourd’hui ont débuté leur carrière dans le cadre de la télé-réalité.

En voici 10 qui se démarquent:

1. Marie-Mai

Tout le monde connaît Marie-Mai aujourd’hui! Après avoir été parmi les finalistes lors de la première saison de Star Académie en 2003, sa carrière a explosé.

Elle a sorti 6 albums, a animé plusieurs émissions et a été coach à La Voix, puis à la La Voix Junior.

2. Mélissa Bédard

On a découvert la chanteuse lors de la 5e édition de Star Académie, diffusée en 2012, où elle fut l’une des finalistes.

Mélissa a par la suite sorti 4 albums et a obtenu une multitude de rôles tant sur scène qu’à la télévision. Elle possède décidément tous les talents!

3. Vanessa Duchel

Vanessa a participé à la 3e saison de Star Académie, diffusée en 2009. Elle a été exclue lors de la 5e semaine.

Depuis, on a vu Vanessa à la télé et sur scène où elle a, entre autres, obtenu le rôle principal de la comédie musicale Hairspray. Vanessa est aussi très présente sur les réseaux sociaux et a récemment sorti un livre, Franchement Grosse.

4. Emily Bégin

Issue de la première mouture de Star Académie où elle a été exclue à la semaine 5, Emily poursuit sa carrière à l'animation et sur scène également.

Elle a sorti 3 albums, signé la mise en scène de plusieurs spectacles et animé plusieurs émissions télé.

5. Olivier Dion

C’est en 2012 qu’Olivier Dion a été sélectionné à Star Académie, pour être finalement exclu lors de la 8e semaine.

Il a ensuite sorti son premier album et parcouru le Québec avec Hairspray. Depuis, il a joué dans une autre comédie musicale en France, participé à plusieurs émissions, et a lancé un second album en 2019.

6. Annie et Suzie Villeneuve

Les jumelles ont toutes les deux participé à la première saison de Star Académie où Annie fut finaliste, et Suzie a abandonné à la 6e semaine.

Depuis, les deux femmes travaillent fort dans le domaine de la musique et on a récemment vu Suzie lors de sa participation à La Voix 8, lors de laquelle elle s’est rendue en finale.

7. Stéphanie Lapointe

Après avoir remporté la seconde édition de Star Académie en 2004, la jeune femme a lancé trois albums qui lui ont valu un Félix et un Juno.

On l’a ensuite vue à la télé et au cinéma, puis elle s’est lancée dans la littérature jeunesse et a sorti, jusqu’à présent, 3 romans très bien reçus par la critique.

8. Véronique Claveau

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Véronique a été finaliste lors de la deuxième saison de Star Académie. Depuis, on la connaît autant pour sa voix puissante que pour ses talents d'imitatrice.

Elle a obtenu plusieurs rôles à la télé et sur scène, lors de galas d'humour. C’est aussi elle qui signe la voix d’Anna dans Frozen!

9. Maxime Landry

Maxime a remporté la 4e mouture de Star Académie diffusée en 2009. L'auteur-compositeur-interprète a par la suite sorti 4 albums.

Le jeune homme est aussi à la radio et, plus récemment, participe à la télé-réalité Big Brother Célébrités.

10. Andréanne A. Malette

Issue de la 4e saison de Star Académie en 2012, Andréanne s’était rendue jusqu’à la semaine 9.

Depuis, la jeune femme a lancé 3 albums, dont le plus récent est sorti en 2021, et fait la tournée de la province grâce à des spectacles.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s