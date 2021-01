Des accusations formelles ont été déposées contre Bryan McCormick, l'ex d'Elisabeth Rioux

Mise en garde / Traumavertissement : cet article parle de violence conjugale.

Quelques mois après avoir dévoilé la véritable raison derrière leur rupture médiatisée, l’ex-conjoint d'Elisabeth Rioux, Bryan McCormick, fait face à sept chefs d’accusation.

C’est en novembre 2020 qu’Elisabeth Rioux a partagé sur Instagram son histoire. Elle a dévoilé qu'elle avait subi de la violence autant physique que psychologique durant sa relation, et que ceci était la raison derrière sa séparation avec Bryan, le père de Wolfie.

Elisabeth était séparée de Bryan depuis septembre 2020. Elle a annoncé la nouvelle de la rupture à ses abonnés en novembre. Elle ne pouvait pas s’exprimer au sujet de sa séparation librement avant, puisqu'il faisait toujours l'objet d'une enquête, ce qui a donné libre cours à beaucoup de spéculations concernant sa relation avec Bryan.

C’est finalement le 26 janvier en soirée qu’on a appris que des accusations formelles avaient été déposées contre Bryan.

Selon Le Devoir, l’homme de 27 ans est accusé de voie de fait envers Elisabeth et de strangulation. Les gestes reprochés se seraient produits dans leur maison entre juillet 2019* et septembre 2020.

* Note importante : Depuis la parution de l'article du Devoir, Elisabeth a démenti les dates proposées par le journal, plus précisément celle de juillet. Nous ne connaissons pas les dates exactes, mais elle a indiqué par le passé que les événements auraient débutés lorsqu'elle a appris être enceinte, soit autour de novembre 2019.

Bryan est aussi accusé de harcèlement dans le but de lui faire craindre pour sa vie ou la vie d’un proche, de menace de mort, communications harcelantes, bris de biens (dont un cellulaire et un mur), et finalement, de séquestration en février 2020.

Elisabeth, qui est actuellement au Mexique avec sa fille Wolfie, prévoit revenir bientôt au pays.

Bryan devra alors respecter la consigne de ne pas entrer en contact avec Elisabeth en attendant que le tout soit présenté devant les tribunaux. La date serait fixée en mars 2021.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est victime de violence conjugale, cliquez sur ce lien pour des ressources utiles.