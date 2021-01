Soap brows: le truc des influenceuses pour des sourcils parfaits et naturels

Si vous êtes comme nous et êtes toujours à la recherche de «hack» beauté pour rendre votre vie plus facile, vous allez adorer cette solution simple pour garder les sourcils en place.

Maquillage par : Olivier Vinet | Photo par : Émilie Hébert

Connue sous le nom de «soaps brows», cette technique est adorée depuis un moment déjà, autant par les pro du maquillage que les influenceuses.

Visant à faire tenir en place les sourcils vers le haut, cette technique permet de copier les sourcils épais et brouissailleux tant convoités des mannequins.

Le principe est bien simple: on roule une brosse de mascara propre dans un savon de notre choix, puis on passe la brosse dans nos sourcils vers le haut pour les maintenir en place. Si le savon n’adhère pas très bien à la brosse, vous pouvez la mouiller légèrement afin de récolter le plus de produit.

Mise en garde toutefois, si on applique trop de savon sur ses sourcils, il est possible d’avoir des résidus blancs, donc vaut mieux y aller doucement!

Une fois que nos sourcils sont relevés, on remplit les parties de nos sourcils où il manque quelques poils avec un crayon. La combinaison du savon et du crayon donnera un effet très fourni aux sourcils, un look tendance depuis quelques années déjà.

Pain de savon original de Neutrogena, 8$ pour 3 barres, Walmart

La plupart des savons de la barre Dove et ceux en glycérine fonctionnent pour ce truc. Plusieurs préconisent toutefois un savon transparent de type Neutrogena pour des sourcils qui tiennent en place toute la journée.

À vous de jouer!

