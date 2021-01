Gabrielle Marion pose nue pour lancer un message bien important

L’influenceuse Gabrielle Marion s’est tournée vers Instagram pour dénoncer le «slut shaming» dont on parle depuis quelques jours.

Rappelons que la semaine dernière, durant une entrevue au What’s Up Podcast animé par Jerr Alain, certains commentaires de Marie-Lyne Joncas ont causé une polémique. En 2018, l’humoriste et animatrice avait choqué en publiant une photo d’elle sur Instagram disant qu’elle pouvait être belle «sans montrer son cul». Durant le podcast, elle est revenue sur ces propos que plusieurs ont jugés comme étant misogynes.

Marie-Lyne a réitéré durant cette entrevue en disant ceci : «À un moment donné, c'est beau là montrer ton cul sur Instagram, c'est comme on a fait le tour... Quand j'ai posté ça, c'est que j'étais sur mon Instagram, c'était juste des photos de filles à moitié à poil [...]. Moi ce que je dis là, c'est pas que c'est pas correct de faire ça, c'est que t'es pas juste ça. »

Ceci a relancé le débat sur l’importance de redonner aux femmes le choix de contrôler leur image et leurs corps. Plusieurs publient des photos nues sur Instagram pour se sentir en contrôle, belles, puissantes, ou tout autre raison valable.

Gabrielle Marion, inspirée par le tout, a partagé un montage de magnifiques photos d’elle posant nue sur son lit. L’influenceuses a expliqué dans un texte sous la photo qu’elle avait longtemps cherché les mots justes pour s'exprimer à ce sujet.

Tannée qu’on juge ce que les femmes désirent montrer ou pas, Gabrielle avait ceci à dire : «Un corps c’est beau, et celui de la femme encore plus pour ma part. Cordes de bikini ou pas. Dentelles de sous-vêtement ou pas. Ça fait pas de moi une ‘’slut’’ parce qu’on peut voir de la peau.»

Gabrielle continue en disant «Prendre le contrôle de son corps c’est aussi signe de pouvoir et je vous confirme que pour poster ça, je l’ai à 1000% [...] Je vous présente donc un petit mélange photographique de la femme forte, accomplie dans sa tête, son corps et sa vie. Avec tout ce que j’ai fait pour me sentir bien dans ma peau, pourquoi pas en être fière?»

Gabrielle n’est pas la seule créatrice de contenu à s’être prononcé sur la situation.

Jessie Nadeau et sa copine Marie Gagné ont partagé cette photo, disant «On n’est pas JUSTE ça t’sais. On fait pas du motocross, mais on fait ben d’autres autres affaires en plus de prendre des photos devant notre miroir belles comme le jour.»

On adore!

