Emy-Jade serait en couple à nouveau et voici avec qui

Après avoir annoncé sa rupture à l’automne, Emy-Jade fréquente quelqu’un et vous risquez de le reconnaître...

En octobre dernier, l’influenceuse avait annoncé à ses abonnés Instagram ne plus être en couple dans une série de Stories. Elle et son copain Tommy Kipton avaient rompu après plus de 2 ans de relation.

Emy-Jade s’était à ce moment décrite comme étant très émotive et très triste de la séparation.

Eh bien, nous voilà quelques mois plus tard et Emy-Jade et Tommy semblent s’être retrouvés!

Quelques indices avaient mis la puce à l’oreille de leurs abonnés, comme le fait qu’ils semblent être présentement en Floride ensemble...

... ou encore le fait que la photo de profil sur Instagram de Tommy est en fait une image d’Emy-Jade et de son adorable chien Cooper.

C’est finalement le média Narcity qui a confirmé la rumeur en contactant la principale intéressée!

Emy-Jade leur a expliqué qu’elle et Tommy se fréquentent en effet, mais qu’ils désirent prendre leur temps. C’est pour cela qu’aucun des deux n’a encore voulu en parler sur leurs plateformes respectives.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

