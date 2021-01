Elisabeth Rioux visite des maisons au Mexique, et voici pourquoi

Elisabeth Rioux tente de réaliser un grand projet: celui d’acheter une maison dans un autre pays.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux s’est fait faire deux «matching tattoos» avec sa fille Wolfie

L’influenceuse et femme d’affaires rêve d’habiter dans un pays chaud depuis longtemps, et ce projet semble se concrétiser de plus en plus.

Présentement au Mexique avec sa fille Wolfie, Elisabeth a raconté dans un vlogue sur sa chaîne YouTube qu’elle visitait des maisons là-bas, plus précisément à Cabo.

La jeune maman a demandé à ses abonnés leur opinion puisqu’elle hésite entre le Mexique, la Floride et le Costa Rica pour sa future maison de vacances.

Le Mexique est tentant puisque les prix ne sont pas trop élevés. Elle louerait la maison lorsqu'elle n'y serait pas afin de rentabiliser son investissement.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux dévoile le montant total des ventes de Hoaka en un mois

Pour Elisabeth, l’avantage de la Floride est la possibilité de s’y rendre en voiture, ce qui est plus simple pour amener ses trois chiens Royce, Luna et Maylie.

Finalement, pour ce qui est du Costa Rica, Elisabeth a avoué que si elle trouvait une maison à cet endroit, ce serait pour y vivre et non pour y passer des vacances occasionnelles.

À Cabo, Elisabeth cherchait donc une maison (ou un condo) avec un minimum de trois chambres et un prix maximum de 600 000$ US.

Capture d'écran Youtube

Elle en a visité trois qu'on a pu voir dans le premier vlog (voici la première, la seconde et la troisième), et quelques autres, et a expliqué qu'elle hésitait entre deux coups de cœur.

Quel projet excitant!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s