Star Académie: Voici les 20 candidats choisis pour le premier «Variétés» du 14 février

Après avoir réalisé leurs ultimes auditions devant les juges ce dimanche, 20 candidats sur 30 passeront à la prochaine étape de Star Académie.

Ce sont devant la directrice de l’Académie, Lara Fabian, ainsi que les professeurs de voix et musique, Gregory Charles, et de création musicale, Ariane Moffatt, que les 30 aspirants Académiciens ont chanté lors du second camp de sélection de Star Académie ce dimanche 24 janvier.

Tentant le tout pour le tout, les candidats n'avaient qu’un but en tête, celui de se tailler une place pour le premier «Variétés» qui sera diffusé le 14 février.

La mission était non seulement d’impressionner grâce à leur talent vocal, mais aussi de démontrer en quelques secondes leur identité en tant qu’artiste.

Certains candidats ont appris sur place, en terminant leur ultime audition, s'ils étaient retenus ou non. D’autres ont dû attendre que les 3 juges délibèrent à la fin de la journée haute en émotions.

Voici les 20 candidats choisis par les juges qui seront donc de la partie le 14 février au premier «Variétés»:

William Cloutier

Lunou Zucchini

Sofia Duhaime

Meghan Oak

Annabel Oreste

Shayan Heidari

Zara Sargsyan

Charles Kamoun

Joey Michael

Maeva Grelet

Frédérique Beaulieu

Dashny Jules

Jullian Tomasz

Jacob Roberge

Guillaume Lafond

Queenie Clément

Olivier Faubert

Camille Giguère-Laroche

Rosalie Ayotte

Mathieu Michaud, alias Matt Moln

Bien entendu, les 20 candidats étaient très heureux d'apprendre la bonne nouvelle.

Tout n’est, par contre, pas terminé pour les 10 autres candidats: Laurie Déchène, Vincent Julien, Antoine Poireau, Frédéric Dionne, Ariane Béliveau, Jany Provost, Benjamin Gendron, Jennifer-Lee Dupuy, Allyson Pétrin et Jordan Labrecque.

Ils seront soumis au vote du public et 2 d'entre eux seront sauvés et invités au premier «Variétés».

Le 14 février à 19h sur les ondes de TVA, il y aura donc 22 candidats qui participeront. Au terme de cet épisode, 7 seront éliminés et nous connaîtrons alors enfin l’identité des 15 Académiciens.

À suivre!