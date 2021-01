Ces bottes stylées demeurent les favorites des célébrités en 2021

Les bottes que nos vedettes préférées ne se lassent pas de porter? Les Docs, de la fameuse marque anglaise Dr. Martens!

En effet, adoptées par les célébrités et les influenceuses, ces bottes stars des années 90 s’affirment comme l’accessoire mode dans les garde-robes de nos fashionistas préférées en 2021!

Au départ, les Docs ont été développées en tant que chaussures orthopédiques pour corriger la blessure au pied que s'était infligée le Dr Klaus Maertens lors d'un accident de ski. À la fin des années 60, les Dr. Martens ont été adoptés et popularisés par l'underground britannique. Et au début des années 90, la marque a connu un énorme succès commercial et tout le monde ou presque avait des Docs aux pieds.

Près de soixante ans après sa création, cet accessoire mode est plus que jamais de retour sur le devant de la scène avec Bella Hadid, Kendall Jenner et Hailey Bieber parmi ses adeptes. Qu'on opte pour le modèle classique, à plateformes ou en version colorée, ces bottes tendance à silhouette un brin rebelle s’agencent avec une multitude de tenues en leur ajoutant une touche cool! La preuve par neuf.

Les influenceuses Cindy Cournoyer, Cassandra Bouchard et Marina Bastarache

Les TikTokeuses Addison Rae et Avani

Les mannequins Bella Hadid et Kaia Gerber

Les chanteuses Madison Beer et Miley Cyrus

Voici où magasiner les modèles portés par nos célébrités préférées:

Courtoisie

Bottes noires Jadon, de Dr. Martens, 240$, brownsshoes.com

Courtoisie

Bottes noires 1460, de Dr. Martens, 200$ chez Simons

Courtoisie

Bottes blanches Jadon, de Dr. Martens, 250$ chez Ssense

