Tout sur la méthode «robe curls» pour friser ses cheveux sans chaleur

Si les gens qui posent sur TikTok et Instagram avec un cordon de robe de chambre dans les cheveux vous intriguent, cet article est pour vous!

Depuis toujours, les gens cherchent des façons de se boucler les cheveux sans utiliser de chaleur, avec des degrés variables de succès. Il faut dire que le risque de se réveiller avec une tête de clown est élevé, avec ces astuces!

La technique des «robe curls» fait fureur en ce moment, et avec raison, puisqu’elle fonctionne!

Pour appliquer cette méthode facile, il vous faudra:

Un cordon de robe de chambre

Des pinces ou des «bobby pins»

Deux élastiques à cheveux

Le tout est simple comme bonjour. Vous n’avez qu’à suivre ces étapes avant le coucher:

1. Essorez vos cheveux avec une serviette pendant plusieurs minutes. Vos tifs doivent être humides, mais non mouillés.

2. Placez le cordon de robe de chambre sur le dessus de votre tête, puis fixez-le avec des pinces.

3. Divisez vos cheveux en deux sections de chaque côté.

4. Enroulez un côté sur le cordon en commençant par la mèche la plus proche de votre visage. Faites un tour complet du cordon avec la mèche, puis ajoutez quelques cheveux à la mèche, comme lorsqu'on fait une tresse française.

5. Continuez à enrouler la mèche de plus en plus grosse, jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de cheveux libres dans cette section. Attachez le tout au cordon avec un élastique, puis répétez de l’autre côté.

Pour être à l'aise en dormant, attachez les deux bouts de cordon sur votre tête, et voilà! Au réveil, vous aurez de magnifiques boucles sans avoir utilisé d’outils coiffants.

Bonus, vous pouvez contrôler l’intensité de vos boucles en serrant plus ou moins vos cheveux autour du cordon.

C’est une technique facile que tous pourront utiliser à la maison!

À votre tour de jouer.

