Lil Huddy en vampire sexy dans son vidéoclip tout droit sorti des années 2000

Chase Hudson, alias Lil Huddy, a enfin dévoilé son tout premier vidéoclip pour sa chanson 21st Century Vampire.

L’ex petit copain de Charli D’amelio a prouvé qu’il avait plus d’une corde à son arc.

En effet, la star de TikTok est aussi un chanteur et guitariste hors pair! Il l’a prouvé dans un vidéoclip à son image.

Dans 21st Century Vampire, Chase est un vampire. Il passe ses journées à la maison à manger des céréales aux sang et à écouter de la musique.

Mais lorsque le soleil se couche, il sort explorer la ville et s’attaque à ceux qui croisent son chemin!

La chanson de style pop-punk emo nous rappelle les années 2000 et les groupes comme Panic! At The Disco, Good Charlotte ou encore My Chemical Romance.

Lil Huddy n’est pas le seul TikTok à adopter de genre musical qui avait en quelque sorte disparu! Il en est de même pour Jaden Hossler du Sway House. Lui aussi chanteur, Jaden collabore souvent avec Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182.

D'ailleurs Chase et Jaden ont tous les deux participés au film musical de Machine Gun Kelly, Downfall High.

Clairement, les deux TikTokeurs sont impliqués dans la scène musicale.

Est-ce le grand retour de la musique Emo? On dirait bien que oui!

