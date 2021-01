[VIDÉO] Tout ce que vous devez savoir sur le signe astrologique du Verseau

Les gens Verseau sont connus comme étant très originaux, créatifs et indépendants, mais ils sont beaucoup plus que ça!

Les Verseau, dont Ludivine Reding et Harry Styles font partie, sont nés entre le 20 janvier et le 19 février. On les remarque par leur sensibilité, mais ils ont aussi une force et une détermination à tout casser.

Découvrez leurs défauts, leurs qualités, la planète associée à leur signe, ainsi que la couleur qui les représente, et plus encore.

Découvrez TOUT sur le signe du VERSEAU, dans la vidéo ci-dessus!

