5 tendances confortables pour élever son look de confinement

Vous commencez à être lassé des mêmes looks en confinement et souhaitez essayer de nouvelles tendances question de briser la routine? On est là pour vous!

Ça peut sembler anodin, mais l’action de se vêtir tous les jours peut avoir une incidence sur le moral. Quand on prend le temps de s'habiller, se coiffer, se maquiller, prendre soin de soin bref, cela peut nous donner la motivation nécessaire pour affronter la journée.

Toutefois, peu d’entre nous souhaiteraient nous vêtir de morceaux inconfortables et serrés lors d’une journée passée à la maison.

On vous a donc déniché 5 astuces mode pour élever notre look de confinement, sans sacrifier le confort qui nous est cher.

1. Les pantalons de jogging à jambe large

Il faut leur toucher pour en deviner la matière et sont aussi confo que n’importe quelle paire de joggings. On les prend dans une couleur beige ou encore noire, pour parfaire l’illusion.

2. Le col Claudine

Le col Claudine donne un aspect chic à tous les chandails qu’on y superpose, que ce soit un crewneck ou un cardigan.

3. Le legging à jambe évasé

Les leggings de sports sont réservés à nos entraînements maison et ceux évasés, eux, se portent comme des pantalons habillés (mais avec un confort inégalé!)

4. La robe chemise intégrée

On voit beaucoup de combinaisons chemise + jupette qui donnent un look sportif chic immédiat. Heureusement, une foule de compagnies offre des robes tout-en-un pour recréer ce look : il suffit d’y ajouter son chandail préféré par dessus!

5. Le cardigan en guise d’accessoire

Il fait frais chez vous et vous avez peur d’avoir l’air un peu intense avec un foulard autour du cou lors de votre prochaine rencontre Teams? Le cardigan, accessoire fétiche de 2021, vient à la rescousse. Suffit de le nouer aux épaules pour plus de chaleur et un look stylé immédiat!

Et si la motivation pour faire tout cela ne se présente pas, n’ayez crainte : prenez une journée à la fois et faites de votre mieux pour prendre soin de vous, que ce soit en vous mettant sur votre 31 ou en restant en pyjama toute la journée. Pas de pression à la maison !

