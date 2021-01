Pier-Luc Funk va «roaster» 25 anciens Académiciens dans cette émission

L’émission Sans Rancune va tester le sens de l’auto-dérision de 25 anciens Académiciens dimanche le 31 janvier à TVA.

Le concept de Sans Rancune est simple : un groupe de personnes (par exemple 25 coiffeuses ou encore 25 fans de musique country) se rendent sur le plateau pour un «bien-cuit» sans malice.

Pier-Luc Funk est accompagné de ses complices, Pierre-Yves Roy Desmarais et la comédienne Hélène Bourgois-Leclerc pour se payer la tête dudit groupe avec des chansons humorisitques, des imitations, des sketchs et des numéros de stand-up.

Parmis les 25 anciens Académiciens qui seront de la partie, on retrouve Olivier Dion, Andréanne A. Mallette, William Deslauriers, Jean-Marc Couture, Melissa Bédard et plusieurs autres.

On aura droit à un retour dans le passé pour revivre des moments marquants de Star Académie. Les 25 anciens Académiciens vont même offrir une performance musicale qui va vous rappeler des souvenirs!

On ne sait pas à quoi on a le plus hâte... ça, ou voir Pier-Luc Funk chanter? Les deux!

Ne manquez pas Sans Rancune : Star Académie dimanche le 31 janvier à 19h sur les ondes de TVA pour rire, mais aussi vivre de grandes émotions.

