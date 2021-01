Les 6 poses préférées des influenceuses pour de belles photos Instagram

Les influenceuses sont des pros de la photo Instagram, alors pourquoi ne pas s’inspirer d’elles pour nos poses?

Le métier d’influenceuse nécessite de prendre pas mal de photos de soi-même. Il faut donc parfois faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles poses devant la caméra. Ces dernières ont pour but de mettre en valeur un morceau de vêtement, de donner une illusion de grandeur, ou encore de recréer le look d'une photo prise à l'insu du sujet.

Certaines influenceuses partagent même des tutoriels pour montrer à leurs abonnés comment recréer leurs poses favorites. C’est le cas, entre autres, de Sophia-Rose Labbé et Lucie Rhéaume qui ont publié leur top 3 de poses de prédilection.

Voici les poses de Sophia-Rose:

1. La pose «mal de tête»

Simple comme tout: on dépose nos doigts sur nos tempes et on regarde au loin. Cette pose courante est adoptée par plusieurs sur les réseaux sociaux, surtout pour montrer un look maquillage.

2. La pose «je remonte mes pantalons»

En tirant un peu le pantalon d’un côté, on remonte légèrement la hanche, ce qui donne une impression de jambes plus longues. Une pose idéale pour mettre en valeur son OOTD!

3. La pose «j'arrange mes cheveux»

Qu’on touche à notre couette ou à notre frange, cette pose donne un look naturel et «pris sur le vif» joli comme tout.

Voici les poses de Lucie:

4. La pose «bras lourd»

C’est facile à recréer, on n'a qu’à laisser un bras tomber le long de notre corps. C’est une pose qui donne un look décontracté et qui permet de donner l'illusion d'allonger notre cou.

5. La pose «étirement»

En faisant comme si elle s’étirait, Lucie donne l'impression d’un corps plus allongé. En plus, cela montre ses vêtements dans toute leur splendeur!

6. La pose «queue de cheval»

Un peu comme la pose où l'on touche nos cheveux, on n'a qu’à prendre notre couette dans nos mains pour recréer cette pose très fashion.

À vous de jouer!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s