Elisabeth Rioux dévoile le montant total des ventes de Hoaka en un mois

Dans une vidéo où elle répondait à des questions taboues, Elisabeth Rioux a dévoilé le montant d'argent qu’elle fait avec son entreprise Hoaka.

L’entrepreneure et influenceuse est toujours transparente sur les réseaux sociaux, mais elle a avoué qu'elle évitait certains sujets pour ne pas soulever la controverse. L’argent fait partie de ceux-ci.

Toutefois, elle a décidé de ne rien cacher dans sa dernière vidéo YouTube intitulée Finally answering questions I’ve been avoiding (Je réponds enfin aux questions que j'évitais).

Elisabeth a commencé la vidéo en répondant à la question la plus demandée par ses abonnés: «Combien d’argent gagnes-tu par mois?»

Elle a expliqué qu'elle n'aimait pas parler de l'argent qu'elle fait, puisqu’elle ne veut pas que le succès de ses entreprises passe pour de la vantardise. Elisabeth a indiqué qu'elle préférait investir son argent plutôt que d’acheter des objets dispendieux, ce qui expliquait pourquoi ses abonnés ne connaissaient pas vraiment l’étendue de sa richesse.

En toute transparence, la jeune maman a dévoilé qu’en décembre, Hoaka avait vendu pour 905 000$ dollars américains, soit environ 1,15 million de dollars canadiens.

Elisabeth a expliqué que ce montant inclut non seulement les ventes des maillots Hoaka Swimwear, mais aussi celles des vêtements et sous-vêtements de la marque sœur Hoaka Apparel, lancée à la fin 2020. Elle ajoute que décembre est un mois particulièrement lucratif à cause de Noël et du Boxing Day.

Elle termine son explication en expliquant que tous les mois ne sont pas aussi lucratifs. Elle est tout de même fière du succès de Hoaka, qui a su s’adapter à la pandémie. En effet, la crise sanitaire ainsi que la recommandation de ne pas voyager ont affecté les ventes de bikinis. C’est alors que Hoaka Apparel a fait son entrée, contribuant grandement au succès de la compagnie en 2020.

Il y a de quoi être fière!

