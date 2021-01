Les 11 meilleurs vendeurs de 2020 chez Sephora à adopter en 2021

Chaque fin d’année, Sephora dévoile ses meilleurs vendeurs des 12 derniers mois.

Pour débuter 2021 en beauté, pourquoi ne pas s’en inspirer? On sait que magasiner chez Sephora peut être épuisant, puisqu’on y retrouve une quantité de produits et de marques impressionnante!

On peut, par contre, se fier aux autres clients et clientes qui sont passés avant nous. Ces meilleurs vendeurs ont fait leurs preuves et les multiples bonnes critiques parlent d’elles-mêmes.

Voici les 11 produits les plus populaires de l’année chez Sephora:

On a vu ce masque dans pratiquement toutes les routines de soins des stars et des influenceurs en 2020. Les gens l’adorent pour son hydratation extrême, mais aussi pour ses multiples parfums alléchants!

ACHETER ICI

Ce traitement pour les cheveux fait fureur chez ceux et celles qui désirent réduire les cassures et renforcer leur chevelure. Cela peut aider autant une adepte du bleach que quelqu’un qui a les pointes cassées.

ACHETER ICI

Un produit relativement nouveau, ce bâton remplace la crème contour des yeux. Avec sa concentration en rétinol, il va aider à réduire l’apparence des ridules et des poches, tout en hydratant. Important: on ne le porte que la nuit puisque le rétinol rend la peau plus fragile au soleil!

ACHETER ICI

Ce cache-cernes est un produit culte depuis des années déjà, et avec raison! Les gens l’adorent pour sa haute couvrance, mais aussi pour son éventail de teintes différentes. Il est impossible de ne pas trouver une couleur qui nous ira à merveille.

ACHETER ICI

Eh oui, encore lui! Les adeptes de ce mascara l’adorent pour son côté volumisant. Si c’est ce que vous désirez, ne cherchez plus! Par contre, si vous désirez un look naturel, ce n’est pas le mascara pour vous.

ACHETER ICI

Cette crème hydratante pour le corps pénètre en profondeur rapidement et elle rend la peau plus lisse et ferme. Bonus, son parfum sucré et épicé va vous faire rêver.

ACHETER ICI

Ce sérum contient une foule d’ingrédients actifs comme la Matrixyl 3000 qui aide la peau à produire plus de collagène. Il aide à réduire les signes de vieillissement de la peau et à améliorer son élasticité.

ACHETER ICI

Si vous cherchez un autobronzant personnalisable et qui fonctionne de manière graduelle, celui-ci est pour vous. On ajoute le nombre de gouttes désirées à notre crème hydratante pour le corps ou le visage, de cette façon, on évite les traces orangées et on peut contrôler l’intensité de notre bronzage!

ACHETER ICI

Ce produit offre le fini naturel d’une crème CC, mais avec la couvrance d’un fond de teint efficace. De plus, il contient des ingrédients antiâge ainsi qu’une protection solaire.

ACHETER ICI

On applique ces petits autocollants sur nos boutons durant la nuit pour en réduire visiblement l’apparence. Certaines personnes ne jurent que par cela pour se débarrasser de leur acné kystique persistante.

ACHETER ICI

On la connaît, cette poudre libre ultrapopulaire pour le baking ne cesse de se retrouver dans les listes de meilleurs vendeurs. Avec raison, elle n’ajoute pas de texture au visage et fixe le maquillage toute la journée!

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s