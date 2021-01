Dénoncé pour du racisme, Sephora répond de la meilleure façon

Une étude récente a dévoilé que les clients et les employés racisés chez Sephora vivaient de la discrimination, et la compagnie a décidé de changer cela.

Le mouvement Black Lives Matter a mis en lumière le racisme qui existe bel et bien en Amérique, mais aussi partout dans le monde. L'univers de la beauté ne fait pas exception!

Le géant Sephora a souvent été blâmé pour son manque de diversité tant au sein de ses employés que pour ce qui est des marques qu’il choisit de vendre.

En plus de cela, une étude auprès de personnes qui ne sont pas blanches a clairement indiqué un problème tant auprès des clients racisés que chez les employés.

Cinq points importants en sont ressortis:

1. Le manque de diversité au sein des compagnies décourage les personnes racisées de visiter le magasin puisqu’elles ne sont pas représentées de façon adéquate (par exemple, les personnes noires n’y trouveront pas de produits adaptés à leur texture de cheveux).

2. Deux clients racisés sur cinq disent avoir vécu une forme de discrimination de la part d’un employé en magasin.

3. Les clients qui ne sont pas blancs ressentent le besoin de faire très attention en magasinant pour ne pas se faire discriminer (par exemple, ne pas oser toucher les produits par crainte de se faire accuser de vol).

4. Un employé sur trois a considéré démissionner après avoir vécu de la discrimination basée sur la couleur de sa peau dans le cadre de son travail.

5. Trois clients sur cinq qui ont vécu de mauvaises expériences chez Sephora ont dit n’avoir plus jamais mis les pieds en boutique à la suite de cela. Ceci a donc pour résultat qu'il y a de moins en moins de diversité en magasin, perpétuant le cycle où les personnes racisées ne sont pas à l’aise de s’y rendre.

Devant ces résultats accablants, Sephora a décidé de prendre des mesures pour tenter d’éliminer ce racisme systémique.

Parmi les gestes que la compagnie promet de poser, en voici cinq qui sont clés:

1. Sephora promet d’avoir un pourcentage de 15% de compagnies «black owned» en magasin. Pour ce faire, la compagnie devra donc doubler la quantité qu’elle a présentement.

2. Elle promet d’augmenter la diversité lors de ses prochaines campagnes marketing.

3. Elle va former ses employés de façon adéquate pour éviter la discrimination en magasins. De plus, elle va adopter une politique de tolérance zéro sur la discrimination.

4. Au lieu d’engager des agents de sécurité à l’externe, l'entreprise va former des gens à l’interne pour s’assurer que leur attitude reflète la position de la compagnie.

5. Par souci de transparence, Sephora va divulguer le nombre d’employés racisés au sein de l’entreprise année par année pour que le public puisse être témoin de l’amélioration.

On adore et on espère que d’autres détaillants vont adopter ce genre de politiques pour contribuer à la lutte contre le racisme.

