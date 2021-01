Voici tout ce qu’il faut savoir sur Regé-Jean Page, la star de Bridgerton

Si vous avez découvert Regé-Jean Page en écoutant Bridgerton et que vous êtes tombé.e amoureux.se, cet article est pour vous!

Celui qui joue le Duc Simon Basset a conquis nos cœurs avec ses talents d’acteur et, il faut l’avouer, son physique à couper le souffle.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Regé-Jean Page, notre nouveau crush Netflix :

1. Regé-Jean (Regé se prononce comme reggae) est né en 1990 au Zimbabwe. Il serait donc aujourd’hui âgé de 30 ou 31 ans.

2. Après avoir passé son enfance au Zimbabwe, Regé-Jean et sa famille ont déménagé en Angleterre, plus précisément à Londres,

3. Très discret sur sa vie privée, on ne sait pas s’il est en couple. Plusieurs croient que lui et Phoebe Dynevor, qui interprète Daphné, pourraient former un couple, comme leur chimie était palpable à l’écran. Lorsqu’on lui a posé la question en entrevue, Regé-Jean a crédité le magnifique scénario pour expliquer ces flammèches.

4. Il existe une chandelle au parfum du Duc Simon Basset, soit le rhum et le bois de chêne! Malheureusement celle-ci est en rupture de stock pour le moment.

5. Au début de sa carrière, Regé-Jean a apparu dans un film Harry Potter! Si vous regardez bien, vous pourrez le voir derrière Hermione lors du mariage de Bill et Fleur dans Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1.

6. Regé-Jean a étudié le jeu au Drama Center de Londres. Plusieurs acteurs très connus ont aussi étudié à cet endroit, incluant Tom Hardy et Emilia Clarke de Game of Thrones.

7. À part Bridgerton, on a pu voir l’acteur dans plusieurs films comme Mortal Engines et séries comme For the People.

8. Depuis que sa carrière d’acteur a explosé, Regé-Jean a déménagé à Los Angeles, bien qu’il retourne souvent en Angleterre pour des tournages.

9. L’acteur chante aussi dans un duo avec son frère Tose Page! Vous pouvez entendre l’une de leurs chansons juste ici.

10. Il est un fan de snacks étranges! Sa plus récente découverte? Un bagel au bleuet avec du fromage à la crème et de la confiture aux cerises. Selon Regé-Jean, cela goûte le gâteau au fromage! À essayer.

11. Il existe une rumeur selon laquelle il pourrait être le prochain James Bond. Bien que rien ne soit confirmé, on doit avouer qu'il serait parfait pour le rôle!

