Bridgerton saison 2 : Voici tout ce qu’on sait sur la suite

Après l’IMMENSE succès de la série Bridgerton sur Netflix, les fans n’ont qu’une question : est-ce qu’il y aura une suite?

Se déroulant à la période de la Régence anglaise, Bridgerton suit une famille de la haute-société londonienne. Un nombre record de personnes ont écouté en rafale les 8 épisodes durant le temps des Fêtes 2020, laissant les adeptes sur leur faim.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la potentielle suite à la saison 1 de Bridgerton :

*ATTENTION AUX SPOILERS!

Est-ce que Bridgerton aura une saison 2?

La seconde saison n’a pas encore été confirmée par Netflix. Par contre, en prenant en compte le succès de la série, il serait très surprenant qu’elle ne soit pas renouvelée.

De plus, le créateur de la série, Chris Van Dusen, a récemment dit en entrevue qu'il souhaitait filmer 8 saisons de Bridgerton. Puisque la série de livre qui a inspiré la série contient 8 tomes et que la famille Bridgerton comprend 8 membres, il aimerait explorer 8 histoires différentes chaque saison.

Quel sera l'histoire de la saison 2 de Bridgerton?

La première saison de Bridgerton se basait sur le premier roman de la série, The Duke and I. Celui-ci se concentre sur la relation entre Daphné et le duc Simon. En suivant cette logique, on pourrait croire que la seconde saison suivra les événements du 2e roman!

Intitulé The Viscount Who Loved Me (Le Vicomte qui m’a aimé), ce livre tourne autour du grand frère de Daphné, Anthony Bridgerton, et sa relation avec une femme du nom de Kate Sheffield. Kate est la grande soeur de la prétendante d’Anthony, et elle s’oppose fermement à l’union.

L’actrice Phoebe Dynevor qui interprète Daphné a déjà révélé en entrevue s’attendre à ce que le focus ne soit plus sur son personnage dans les saisons futures. «Si on se fie au livres, c’est le tour d’Anthony maintenant.», a-t-elle ajouté.

Regé-Jean Page qui joue Simon a pour sa part expliqué qu’il serait curieux de voir la relation entre Daphné et son personnage évoluer au fil des années. Une saison sur Anthony ne veut donc pas dire qu’on ne verra plus jamais le beau Duc!

On espère aussi que la deuxième saison réponde à plusieurs questions comme : est-ce que Penelope va avouer ses sentiments à Colin Bridgerton? Est-ce que Benedict va continuer d’explorer sa sexualité et sa passion pour l’art? Que va-t-il arriver à la famille Featherington suite à la mort du père? À suivre!

De quoi parlent les autres romans de Bridgerton?

Après le livre 1 sur Daphné, puis le second sur Anthony, voici ce à quoi on pourrait s’attendre pour les saisons futures.

Dans le livre 3, An Offer from a Gentleman, on suit l’histoire d’amour entre Benedict et une certaine Sophie Beckett. L’histoire s’inspire de Cendrillon, puisque Sophie a une belle-mère méchante qui l’utilise comme servante.

Le livre 4, Romancing Mister Bridgerton, se concentre sur l’histoire entre Penelope Featherington et Colin Bridgerton.

Le 5e tome, To Sir Phillip, With Love, tourne autour d’Eloise et de sa quête pour trouver l’amour. Elle est promise à un certain Sir Phillip Crane, mais ne sait pas s’il est l’homme parfait pour elle.

Dans le livre 6, When He Was Wicked, on apprend à connaître Francesca Bridgerton et son histoire avec Michael Stirling.

Le livre 7, It’s In His Kiss, couvre la romance entre Hyacinth Bridgerton et Gareth St Clair, ainsi qu’une histoire mystérieuse concernant un journal intime écrit en italien...

Finalement, dans le livre 8, On the Way to the Wedding, c’est enfin au tour de Gregory Bridgerton de trouver l’amour.

On a hâte! À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles concernant Bridgerton seront annoncées.

