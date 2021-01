Les 6 meilleures marques de soins pour la peau selon un expert

Très populaire sur Youtube et TikTok, Hyram est un expert de la peau connu pour ses réactions aux routines beauté des stars.

Grâce à ses connaissances et son honnêteté, il est suivi par des millions de personnes pour ses conseils en matière de soins de la peau.

Le jeune homme a ses préférences et préconise généralement des produits aux ingrédients simples, sans huiles essentielles irritantes ou parfums ajoutés.

Récemment, Hyram a dévoilé ses marques favorites qu’il recommande fortement aux gens à la recherche d’une gamme de soins abordable et efficace. Voici celles qui sont disponibles au Canada.

Selon Hyram, cette marque est la meilleure option en pharmacie. Sans irriter la peau, ces produits vont nettoyer en douceur et hydrater en profondeur, à petits prix.

Nettoyant hydratant de Cerave, 5,50$ pour le petit format

Disponible chez Sephora, cette marque propose des produits idéaux pour les peaux sensibles, mais sans faire de compromis sur l’efficacité.

Crème hydratante intense Ultra Repair de First Aid Beauty, entre 18$ et 44$

Hyram adore cette marque puisqu’elle n’est pas dispendieuse, innovatrice, et offre tout ce qu’il faut pour une routine de soins complète.

Nettoyant à l'acide salicylique de The INKEY LIST, 13$

Cette gamme non irritante propose un mélange parfait d’ingrédients actifs qui fonctionnent dans des formules simples et faciles à comprendre pour n’importe qui.

Exfoliant liquide de Paula's Choice, 10$

On connaît tous cette marque pour son masque exfoliant rouge viral, mais elle propose beaucoup plus! Elle propose des ingrédients composés d’un ingrédient actif. Cela en fait un ajout génial (et pas cher!) à n’importe quelle routine. Par contre, le hic selon Hyram, c’est qu’on ne peut pas se composer une routine complète avec seulement des produits de The Ordinary.

Huile de baie d'Églantier bio de The Ordinary, 10$

Selon Hyam, cette marque n’est pas sa favorite, mais elle propose plusieurs produits incroyables, dont la crème illuminatrice pour les yeux qui se débarrasse des cernes foncés.

Crème pour les yeux Vacation de Versed, 23$

