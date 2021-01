Camille Felton entre à Big Brother Célébrités

Après plusieurs semaines d’attente, c’est finalement ce soir qu’avait lieu la première de Big Brother Célébrités.



• À lire aussi: Six candidats de Star Académie 2021 que tu as déjà vus ailleurs



Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, inventé en 1999, il s’agit de candidats coupés du monde extérieur qui vivent ensemble sous le même toit, 24/7, et qui doivent relever des défis d’ordre sportif, artistique, intellectuel, psychologique, etc. Dans ce cas-ci, ce sont des célébrités québécoises qui s’affronteront.



Justement, on avait appris l’identité de cinq d’entre elles dans les dernières semaines, soit Claude Bégin, Rita Baga, Geneviève Borne et Lysandre Nadeau. Jean Pascal a dû laisser sa place, en raison d'autres engagements professionnels.



• À lire aussi: Voici les vidéos que vous avez le plus regardées en 2020



Voilà que ce soir, soir de première, les téléspectateurs ont pu découvrir qui sont les 10 autres candidats qui habiteront la maison. Il s'agit de Camille Felton, Kevin Lapierre, Marie-Chantal Toupin, François Lambert, Emmanuel Auger, Jean-Thomas Jobin, Varda Étienne, Maxime Landry, Kim Clavel, Richardson Zéphir et Laurence Bareil.



Big Brother est diffusé du lundi au jeudi à 18h30, ainsi que le dimanche à 19h sur les ondes de Noovo.

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

15 vedettes qui attendent, ou qui ont eu, un bébé en 2020

s

10 vedettes québécoises et internationales dont vous ignoriez la bisexualité

s