Riverdale: 7 questions auxquelles la saison 5 doit ABSOLUMENT répondre

Un saut dans le temps? Un personnage qui attend un enfant? Des cross-overs avec d’autres émissions? On veut tout savoir sur la saison 5 de Riverdale.

La nouvelle saison de Riverdale arrivera bientôt sur nos écrans, et on a énormément de questions pour les créateurs de la série!

On sait maintenant que les quelques premiers épisodes de la nouvelle saison seront ceux qui devaient conclure la saison 4, écourtée à cause de la pandémie.

Le 5e chapitre va donc s'ouvrir avec les derniers jours au secondaire ainsi que le bal de finissants de nos héros, pour ensuite faire un bond de 5 ans dans le futur.

• À lire aussi: «Riverdale» saison 5: Voici tout ce qu'on sait sur la suite tant attendue

Voici donc 7 questions qui nous brûlent les lèvres au sujet de Riverdale 5:

1. La grossesse de Toni

Puisque l’actrice Vanessa Morgan, qui interprète Toni Topaz, est enceinte, les créateurs de la série ont décidé d’inclure ceci à l’histoire

On a pu voir, dans une courte vidéo teaser, que Cheryl et Toni semblaient travailler à l’école (peut-être comme coach de cheerleading), mais elles portent des uniformes différents...

On sait aussi que dans le futur, Toni habitera avec Kevin, et non Cheryl. On se demande donc avec qui Toni attend un bébé, et où est rendue leur histoire d’amour?

2. Le baiser entre Archie et Betty

On se souvient que dans la saison 4, Archie et Betty ont échangé un baiser langoureux, trompant par le fait même leurs partenaires respectifs, Veronica et Jughead.

On a pu voir, dans la bande-annonce de la saison 5, que Veronica allait apprendre la mauvaise nouvelle, et elle ne semble pas bien réagir.

Qu’est-ce que cela veut dire pour l’avenir de «Varchie» et de «Bughead»? Est-ce que Betty et Archie vont finir ensemble après tout? À suivre!

3. L’éducation de Jughead

La dernière année scolaire de Jughead à Stonewall Prep fut mouvementée. Entre feindre sa propre mort et devenir le roi des Serpents, son éducation n’a pas été la priorité!

À la fin de la saison 4, Jughead a manqué sa chance d’aller à son école de rêve, Yale. Par contre, il a eu une occasion d’aller à l’Université de l’Iowa, mais il ne semble pas certain.

On a hâte de savoir quel parcours universitaire il aura choisi! En tout cas, on sait qu’il ne porte plus sa fameuse tuque dans le futur:

4. La présence d’un personnage de Katy Keene

Dans une série de photos dévoilées par The CW, on a pu voir qu’un personnage de Katy Keene, la série qui se déroule dans le même univers que Chilling Adventures of Sabrina et Riverdale, allait faire une apparition dans la saison 5.

Il s’agit de KO Kelly, joué par Zane Holtz, et il va affronter Archie lors d’un match de boxe. Ce match a pour but d’impressionner la personne responsables des admissions à l’académie navale à laquelle Archie veut se joindre.

Est-ce le seul caméo de la part de personnages d’autres séries auquel nous auront droit?

5. La relation entre Charles et Chic

L’une des plus grandes surprises de la saison 4 fut le dévoilement de la relation entre Charles et Chic.

Charles étant le véritable fils de Alice et FP, et Chic étant celui qui se faisait passer pour Charles par le passé, on se demande ce qu’ils complotent ensemble.

Chic semble vouloir se venger, mais est-ce que Charles en veut lui aussi à la famille Cooper?

6. L’identité du voyeur

Les mystérieux enregistrements que reçoivent les personnages de Riverdale dans la saison 4 vont continuer de les terroriser lors de la saison 5.

Reste à savoir qui est le voyeur et ce qu'il veut. Après avoir laissé entendre que Mr Honey était derrière le tout, cette piste semble fausse.

Cela pourrait être Chic et Charles, les étudiants de Stonewall Prep, ou encore Evelyn Neverever et les «farmies»? Intrigant...

7. Pourquoi et comment FP et Hermione quittent Riverdale

Finalement, il a été annoncé que FP Jones, le papa de Jughead, et Hermione Lodge, la maman de Veronica, quitteraient la série après la saison 4.

Ils seront de la partie pour les premiers épisodes de la 5, mais selon les informations, ne seront plus à Riverdale lors du saut dans le futur.

Est-ce que leurs personnages vont mourir? Déménager? Disparaître? On veut savoir!

RIverdale sera de retour le 21 janvier 2021 sur Netflix.

En attendant, voici 10 événements dans Riverdale dont vous aviez oublié l’existence: