Lush: Découvrez la collection coquine pour la Saint-Valentin

Après avoir surpris tout le monde avec leurs aubergines et pêches en 2019, Lush retourne aux classiques pour la Saint-Valentin 2021.

Les cœurs et le rose sont au cœur de cette nouvelle collection coquine qui apporte tout de même une touche ludique avec un savon en forme de fesses!

Cette année, on va pouvoir se gâter et se mettre dans l’ambiance de la fête de l’amour avec ces adorables produits.

Voici donc la collection Saint-Valentin 2021 de Lush:

Bombe pour le bain Heart Beat (8,45$)

Retrouvez les populaires parfums de citron et de rose dans cette bombe de bain sensuelle. Ses cœurs dorés hydratants et ses bonbons pétillants qui stimulent l’esprit vont vous rendre de bonne humeur!

Bombe pour le bain Love Me Do (9,45$)

Offerte en édition limitée, cette bombe va libérer dans votre bain un mélange méditatif de lavande, d’orange, de rose et d’ylang-ylang. Après l’avoir utilisée, vous pouvez composter tout son emballage, même l’étiquette! Aussi bon pour la planète que pour vous!

Bombe pour le bain Tisty Tosty (7,25$)

Cette bombe pour le bain vous mettra dans l’ambiance pour une soirée romantique! Elle libère des effluves d’absolus de rose et de jasmin, tandis que des boutons de rose tourbillonnent sur des eaux soyeuses.

Bombe pour le bain Love Locket (8,95$)

Ouvrez votre cœur et plongez dans des eaux réconfortantes à la bergamote, au cassis et au cyprès. Retirez le centre du cœur et versez son contenu moussant dans l’eau du bain. Ensuite, admirez le reste de la bombe, qui créera des spirales colorées et parfumées à la surface de l’eau.

Bombe pour le bain Love Boat (7,25$)

Il ne s’agit pas de n’importe quel bateau, c’est le bateau de l’amour! Faites couler l’eau du bain et observez-le se déplacer, laissant une couleur pastel dans votre bain et répandant une odeur sucrée de sorbet aux agrumes. Bonus: vous aurez ensuite une peau délicatement parfumée et un teint illuminé.

Souffleur à bulles Blow Me A Kiss (13,95$)

Inspiré du légendaire logo des Rolling Stones, Blow Me A Kiss teinte l’eau d’une couleur écarlate et crée des tonnes de bulles au parfum vivifiant et sucré d’huiles essentielles de davana et de bergamote. Tenez-le sous l’eau du robinet ou soufflez dedans pour faire des bulles.

Huile à massage nue Rose Argan (12,95$)

Grâce à ses ingrédients nourrissants, l’huile à massage nue en édition limitée Rose Argan adoucit et assouplit la peau. Le beurre de cacao bioéquitable et le beurre de karité équitable fondent au contact de la peau et libèrent un mélange romantique d’huile d’argan, de liqueur de cacao ruby, d’absolu de rose, d’huile essentielle de rose et d’huile essentielle de géranium.

Huile à massage nue Naked Attraction (11,95$)

Ce pain de massage est le plus apaisant et hydratant créé par Lush à ce jour. Il regorge de beurre de cacao et de beurre de karité qui fondent au contact de la peau pour faire glisser le pain aisément et apaiser les tensions musculaires. Il contient aussi un parfum enivrant de jasmin, d’ylang-ylang et d’olivier odorant pour vous mettre dans l’ambiance.

Gel douche Prince Charming (9,95$ 100 ml / 22,95$ 250 ml)

Il contient un mélange sucré, stimulant et apaisant de racine de guimauve, d’infusion de gousse de vanille et d’huiles essentielles de pamplemousse et de géranium. L’extrait de carragheen adoucissant et le jus de grenade vivifiant font resplendir la peau.

Exfoliant pour les lèvres Watermelon Sugar (12,95$)

Cet exfoliant à lèvres à l'huile de jojoba, à l’huile de pépin de melon d’eau et au beurre d’érable repulpera vos lèvres.

Parfum Confetti (59,95$ 30 ml)

La fragrance d’amandes confites de Confetti contient des parfums de feuille de violette, de rose sensuelle et, finalement, l’arôme réconfortant et méditatif de l’huile essentielle du bois de santal.

Vous pouvez vous procurer la collection sur le site de LUSH dès maintenant.

On adore!

