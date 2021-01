Voici les 3 leggings les plus tendance de 2021

Puisque la majorité du temps maintenant, les leggings remplacent nos paires de pantalons, certains modèles gagnent en popularité!

En 2020, nous avons tous redécouvert les leggings et l’importance d’avoir une paire confortable qu’on adore.

Le classique legging long opaque ne passera jamais de mode, mais il est parfois intéressant de s’amuser un peu avec les couleurs et les coupes.

Voici donc ces 3 tendances en matière de leggings qui vont se démarquer en 2021 :

1. La coupe évasée

On voit cette tendance se dessiner depuis quelques mois déjà, mais c’est officiel : le legging évasé est de retour. On l’aime puisqu’il apporte le confort d’un pantalon de sport, mais avec un look assez joli pour être porté les quelques fois que l’on sort de chez soi.

courtoisie

Pantalon court à jambe évasée, en rabais à 33$ chez American Eagle

courtoisie

Pantalon cotelé à jambe évasée de TOPSHOP, 40$ chez La Baie

courtoisie

Pantalon à jambe large, en rabais à 76$ chez Gap

2. Le «contouring»

On aime bien quand notre legging supporte notre jambe et donne un effet de définition. Les leggins avec des coutures contrastantes ou des panneaux taille haute ont un côté «shapewear» très structuré qui allie le confort avec un look découpé qu’on aime bien!

courtoisie

Legging sculpant de Sweaty Betty, 138$ chez La Baie

courtoisie

Legging taille haute Lux, 75$ chez Reebok

courtoisie

Legging taille haute contrasé, en rabais à 32.50$ chez Boohoo

3. Les leggings de luxe

Puisqu’on a déjà établi qu’en 2021, les leggins n’étaient plus seulement pour le sport, pourquoi ne pas se procurer une paire chic? Avec des tissus épais et de qualité, ou différents comme le cuir ou le satin, on pourrait porter ces paires pour n’importe quelles occasions.

courtoisie

Legging taille haute en matière brillante, 80$ chez Reebok

courtoisie

Legging côtelé à taille haute, en rabais à 32.50$ chez American Eagle

courtoisie

Legging chevrons à doublure polaire de Twik, 20$ chez Simons

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s