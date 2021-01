Bath & Body Works aura ENFIN une boutique en ligne canadienne

Lorsqu’on avait annoncé la fermeture de plusieurs boutiques de la marque Bath & Body Works au Québec et au Canada, plusieurs personnes avaient été attristées, puisque la marque ne possédait pas de boutique en ligne consacrée au marché canadien.

En effet, lorsqu’on se rend dans la section «Canada» de Bath & Body Works, le site nous redirige vers la liste des succursales canadiennes, ou encore, nous propose de magasiner sur le site américain, où tout est affiché en dollars US et où la conversion peut parfois faire mal au portefeuille.

Eh bien parmi les résolutions que la marque a prises en 2021, l'une d'elles était d’ouvrir une boutique en ligne pour ses clients canadiens, comme le démontre ce sympathique graphique partagé sur la page Facebook de BBW. Elle a aussi confirmé travailler sur un site canadien en 2020, via Instagram Stories.

Dans les prochains mois, il sera possible de magasiner pour des bougies parfumées, des brumes d’ambiance et des produits corporels saisonniers qui font la renommée de la marque.

Avec la pandémie qui s’étire désormais depuis plus d’un an partout dans le monde, plusieurs compagnies se tournent vers le commerce en ligne qui demeure la façon la plus sécuritaire de magasiner.

