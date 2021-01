6 candidats de Star Académie 2021 que tu as déjà vus ailleurs

Star Académie sera de retour sur nos écrans dès le 14 janvier 2021 avec une toute nouvelle mouture, mais certains visages nous sont déjà très familiers!

On sait depuis le 17 décembre 2020 qui seront les 60 aspirants académiciens à tenter de se tailler une place au sein des variétés diffusées à partir du 14 février.

Ces 60 chanteurs et chanteuses provenant des 4 coins du Québec sont tous âgés entre 16 et 29 ans. En regardant la liste, vous avez probablement reconnu quelques visages, et c’est bien normal!

Entre un ancien participant à Mixmania et quelques stars de TikTok, certains futurs académiciens ont déjà une carrière fructueuse.

En voici 6 qui risquent de vous dire quelque chose :

1. William Cloutier

Si le visage de William vous est familier, c’est parce qu’il a remporté la 3e mouture de Mixmania en 2012!

Depuis, le jeune homme de 25 ans est papa et il attend son 2e enfant très bientôt.

Il partage régulièrement des duo de chansons sur TikTok, où il a plus de 100 000 abonnés, dans lesquels on peut voir son talent indéniable.

2. Jennifer-Lee Dupuy

Si vous suivez plusieurs musiciens et chanteurs sur TikTok, vous êtes peut-être déjà tombés sur le compte de Jennifer-Lee.

Avec presque 12 000 abonnés sur TikTok, elle partage des chansons sur la plateforme, mais aussi des moments marquants de sa vie.

3. Mahée Poirier

La jeune aspirante académicienne a plus d’un talent! En plus de chanter à merveille, Mahée est aussi mannequin professionnelle. On a entre autres pu la voir dans le magazine Avril.

Elle a aussi déjà collaboré avec Kevin Bazinet, le gagnant de La Voix 3.

4. Meghan Oak

Populaire depuis un moment déjà sur les réseaux sociaux, Meghan a amassé presque 30 000 abonnés sur TikTok.

En plus de cela, elle fréquente plusieurs influenceuses, dont Marie Gagné et Cassandra Bouchard. D’ailleurs, elle a collaboré quelques fois avec la BFF de Cassandra, Carolane Closset, elle aussi chanteuse.

5. Audrey-Anne Séguin

En plus de ses talents de chanteuse, Audrey-Anne est aussi danseuse et elle fait du théâtre musical. La jeune femme est aussi une maquilleuse hors pair!

Une amie de plusieurs influenceuses elle aussi, vous l’avez probablement vu passer sur le compte de Rafaëlle Roy!

6. Maeva Grelet

La chanteuse qui est présentement en préparation de son premier EP roule sa bosse depuis qu’elle est toute jeune.

Elle a entre autres remporté la 4e édition de Talent Afrique en 2018 et fut demi-finaliste du Grand Prix Afro-caribéen de Talents en 2017!

À noter que le camp de sélection de Star Académie sera sur les ondes de TVA du 14 au 24 janvier . Ensuite, les variétés et les quotidiennes sont présentées dès le 14 février .

