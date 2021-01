11 émissions comme Bridgerton à écouter quand vous aurez fini la série

Plus de 63 millions de maisons ont écouté la série Bridgerton durant le congé des Fêtes, en faisant la 5e série la plus populaire de Netflix à vie!

Produite par Shonda Rhimes (Scandal, Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder), la série se déroule dans la haute-société londonienne lors de la Régence anglaise.

On suit la riche famille Bridgerton, plus précisement Daphne, une jeune femme qui désire se marier pour l’amour, et non le statut social.

Puisqu’on ne sait toujours pas si et quand nous aurons droit à une suit de cette série dont nous sommes tous accros, pourquoi ne pas visionner des émissions similaires en attendant?

Voici donc 11 séries d’amour, sexe et potins qui vont combler le vide que Bridgerton a laissé dans votre vie :

1. Gossip Girl

Non, Gossip Girl ne se déroule pas en Angleterre au début du 19e siècle, mais il faut avouer que les histoires se ressemblent! Des scandales amoureux, des amitiés, des potins... tout y est, mais dans une version plus moderne.

2. The Great

Cette série drôle et satirique de la royauté Russe dans les années 1700 saura vous plaire si vous êtes dans de Bridgerton. On suit la jeunesse et le règne de l’impératrice Catherine la Grande qui a, entre autres, tenté d’assassiner son mari.

3. Outlander

Outlander a un point en commun avec Bridgerton, cette émission est elle aussi basée sur une série de romans d’amour très populaire. Dans celle-ci, une femme du 20e siècle voyage dans le temps jusqu’au 18e sicèle et vit une idylle assez intense merci avec un homme de cette période.

4. Dickinson

L’auteure anglaise Emily Dickinson a vécu quelques années après la période dans laquelle Bridgerton se déroule, mais les thématiques d’amour et de féminisme se ressemblent. De plus, si vous avez apprécié la trame sonore de Bridgerton, celle de Dickinson saura vous plaire.

5. The Crown

Si vous aimez découvrir différentes époques de l’histoire de l’Angleterre, la série sur la vie de la Reine Elizabeth II est pour vous! Mais ne craignez pas, cela n’a rien d’un documentaire. La série aborde des sujets plus tabous, et aussi les histoires d’amour qu'ont vécu les différents membres de la famille royale.

6. Harlots

Les classes sociales s’affrontent dans cette série d’époque tout aussi sexy que Bridgerton. Dans Harlots, une femme souvent jugée parce qu’elle possède un bordel fait tout en son pouvoir pour offrir une meilleure vie à ses filles.

7. Belgravia

Cette mini-série se déroule dans le quartier affluent de Londres, Belgravia. On y suit une famille qui doit vivre avec un terrible secret. L’ambiance, les décors et les costumes opulents vont vous rappeler Bridgerton sans aucun doute!

8. Downton Abbey

Cette série qui aura duré 6 saisons et un film est un véritable classique, avec raison! Située dans le manoir de Downton Abbey, la famille Crawley tente de s’adapter aux changements qu’amènent le 20e siècle. On suit aussi leurs employés qui vivent autant de péripéties que les Crawley.

9. Reign

Reign raconte le règne de Mary, la reine d’Écosse. Parfois critiquée pour ses libertés historiques, la série va plaire à ceux et celles qui ont apprécié le côté sexy de Bridgerton.

10. Grand Hotel

Cette série espagnole se déroule au 20e siècle dans une riche famille aristocrate. Un peu à la Downton Abbey, les romances et drames se déroulent au sein des employés de la famille, ainsi que des secrets bien cachés dans l’hôtel.

11. Vanity Fair

Se déroulant durant la même période que Bridgerton, cette série propose un point de vue différent. L'héroïne, Becky, n’est pas riche, mais elle prête à faire absolument tout et n’importe quoi pour gravir les échelons de la hiérarchie sociale.

Bon visionnement!

