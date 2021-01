Les 5 plus belles tendances bikinis qu'on va voir partout en 2021

Comme il n’est pas recommandé de voyager, on rêve du soleil chaud de l’été et des tenues qu'on pourra porter dans quelques mois et heureusement, ces 5 tendances phares en matière de maillots de bain en 2021 nous feront amplement voyager!

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitudes concernant les voyages en 2021, rien ne nous empêchera de nous prélasser dans l’un de ces maillots aux abords des piscines et des plages de la Belle Province.

On vous présente donc les 5 tendances clés qui attireront tous les regards sur Instagram en 2021.

1. Les bruns et beiges

En matière de coloris tendance, les teintes neutres et douces de beiges, grèges et bruns seront plus tendance que jamais. On retrouve ses tons dans des ensembles monochromes ou encore des imprimés à pois ou animaliers. Assortis à des accessoires en osier et en paille et des bijoux dorés, ils confèrent un look chic à tout coup!

2. Les nœuds

Sur les hanches comme à l'avant de votre maillot, les nœuds sont l’élément distinct en 2021. Si, en 2020, on préférait les anneaux, cette année, on garde le tout simple avec des attaches et des boucles en tissu seulement.

3. Les bas à effet froncé

Pour donner un effet liftant au fessier sans trop d’effort (et 0 séance de gym) les bas froncés à l’arrière sont tout indiqués et seront particulièrement adorés en 2021. Les fronces vivent en ce moment leur heure de gloire sur les leggings et cette tendance se transpose également sur nos bas de bikinis.

4. Le bikini triangle

Les petits bikinis en triangles tout simples sans flaflas reviennent en force après avoir été boudés pendant près d’une décennie. On l’adopte dans une teinte pleine, comme le noir, qui traverse l’épreuve du temps ou encore un imprimé géométrique audacieux ou même animalier, comme le léopard ou même l’effet peau de vache!

• À lire aussi: Les influenceuses raffolent de cet imprimé animalier surprenant

5. Les découpes et asymétries

La tendance qui prédomine depuis les 5 dernières années est sans contredit l’asymétrie et les découpes intrigantes sur les maillots. On les aperçoit de diverses façons: bretelles uniques, découpes sur le ventre, bas de bikinis ajourés: ils apportent un effet de surprise à n’importe quel ensemble pour la plage!

