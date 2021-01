Voici ce que 2021 nous réserve, selon la numérologie

Après l’intensité de 2020, il est tout à fait normal de chercher à savoir ce que nous réserve l’année 2021. En plus des prédictions astrologiques, on peut aussi se tourner vers la numérologie!

La numérologie est la croyance selon laquelle les chiffres et les lettres ont une signification particulière et un impact sur notre avenir, nos amours et notre parcours dans la vie. Vous pouvez découvrir votre chiffre juste ici.

Il existe aussi des numéros universels qu’on associe à chaque année. Ils indiquent le ton pour les 365 jours à suivre au niveau global.

La docteure en numérologie Felicia Bender a partagé ses prédictions pour l’année 2021!

Le chiffre de l’année sera le 5 puisque 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Ce chiffre représente la liberté.

Voici donc ce à quoi on peut s’attendre cette année, selon la numérologie:

Tout d’abord, quel était le numéro de 2020?

En 2020, le chiffre universel était le 4. Celui-ci représente la structure, le travail et l’organisation.

Ce chiffre plutôt restrictif est associé à la prudence. Cela concorde avec la crise sanitaire que nous avons vécue.

Quelle est la signification du chiffre 5?

En numérologie, on associe le chiffre 5 à la liberté, aux expériences et aux risques. On l’associe aussi à la sensualité et aux excès. Il est littéralement l’opposé du 4!

En effet, considérant l’année restrictive qu’on vient de connaître, il n’est pas surprenant que les gens aient soif d’aventures en 2021.

Il ne faut cependant pas oublier que la pandémie n’est pas encore terminée et qu’il faut continuer à être prudents.

Comment survivre à 2021?

Pour cette nouvelle année, il faudra apprendre (ou continuer!) à accepter les changements. Nous avons plus d’expérience dans ce domaine depuis 2020, mais il ne faut pas lâcher!

Nous devrons trouver l’équilibre entre la prudence et le plaisir. Tout ceci étant un apprentissage pour la planète au complet, il est normal que nous vivions une période d’adaptation!

Il ne faut pas s’attendre à un «retour à la normale» pour 2021, mais plutôt être ouverts aux changements et demeurer à l’écoute de ce que la vie met sur notre chemin. En 2021, rien n’est à l’abri du changement!

