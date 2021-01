Prédictions astro 2021 : Voici les dates importantes à noter à l’agenda

Mercure rétrograde quand en 2021? Quelles éclipses risquent de m’affecter dans la prochaine année? On répond à ça, et beaucoup plus, juste ici.

Après la très intense année 2020 qu'on vient de vivre, il est normal d'espérer du positif pour 2021! Les astrologues avaient prédit que 2020 n'allait pas être de tout repos et 2021 s'annonce elle aussi rocambolesque. Elle sera beaucoup plus positive, mais nous n'avons pas fini de vivre de gros changements!

Voici donc les dates astrologiques importantes à noter à l'agenda pour 2021 :

Les rétrogrades de Mercure en 2021

Du 30 janvier au 20 février en Verseau

La première rétrograde de l’année 2021 se déroule dans le signe altruiste et créatif du Verseau. II sera important de faire attention aux petits oublis, comme oublier d’appuyer sur «envoyer» à un courriel ou de répondre à un texto . Mais en général, cette rétrograde ne sera pas trop intense puisque le Verseau nous aide à garder notre calme.

Du 29 mai au 22 juin en Gémeaux

Lorsque Mercure rétrograde dans son propre signe, le Gémeaux, les effets sont décuplés. Nous devrons faire attention à comment on s’exprime, surtout avec notre partenaire amoureux.

Du 27 septembre au 18 octobre en Balance

La dernière rétrograde en 2021 se déroule dans un 3e signe d’air. Cela indique que dans ces périodes, il faudra prendre soin de ceux qu’on aime. Surtout, on ignore les exs qui tentent de faire un retour imprévu!

Les éclipses

26 mai - Éclipse lunaire en Sagittaire

Les éclipses lunaires sont le moment idéal pour laisser aller ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Celle-ci va clore le cycle qui a débuté le 14 décembre. On risque de voir (enfin!) clair dans ce qu’on aura vécu durant les 6 derniers mois.

10 juin - Éclipse solaire en Gémeaux

Les éclipses solaires sont des moments d’introspection. Puisque celle-ci se déroule en Gémeaux au beau milieu d’une rétrograde de Mercure en Gémeaux, on sait que la communication sera affectée. Ce sera un moment pour penser à nos relations.

19 novembre - Éclipse lunaire partielle en Taureau

Dans le signe fiable et stable du Taureau, cette éclipse va mettre la lumière sur ce qu’on doit laisser derrière nous pour atteindre nos rêves. La dernière fois qu’un placement similaire a eu lieu (une éclipse en Taureau durant la saison du Scorpion rêveur), nous étions en 2012. Pensez donc à où vous étiez il y a presque 10 ans, et comment cela vous affecte aujourd’hui.

4 décembre - Éclipse solaire en Sagittaire

Cette dernière éclipse de l’année amènera de nouvelles opportunités. Puisqu’elle est en Sagittaire, vous serez inspirés à être francs et honnêtes, soit avec vous-même ou envers les autres. Il faudra par contre faire attention à ne pas être brusques ou encore impulsifs.

Les transits et conjonctions

Cette conjonction très rare qui a débuté le 21 décembre 2020 va nous affecter (mais de façon positive!) pendant un moment. Nous entrons dans une ère du Verseau pour les 3 prochaines années et elle sera synonyme de progression, ouverture d’esprit et avancements technologiques. Le tout va culminer en février 2021 lorsque 7 planètes vont se retrouver en Verseau en même temps!

La conjonction sexy Vénus - Mars en Lion

Le 13 juillet 2021, la planète de l’amour Vénus sera alignée avec Mars, la planète de la passion. Bonus, cette conjonction se déroule dans le signe du Lion, synonyme d’intensité. Cette période (leur alignement durera du 27 juin au 21 juillet) sera idéale pour explorer votre sexualité ou encore passer à la prochaine étape d’une relation amoureuse.

Le carré combatif Saturne - Uranus

Le carré est lorsque deux planètes se retrouvent à un angle de 90 ̊et cet aspect est considéré comme «négatif» ou, du moins, comme pouvant causer des frictions. Saturne, la planète des règles et responsabilités, passera 2021 dans le signe anticonformiste du Verseau. Uranus, la planète du changement, sera pour sa part dans le signe stable du Taureau.

Ces deux planètes se retrouveront à 90 ̊ 3 fois durant l'année, soit le 14 février, le 14 juin et le 24 décembre. Durant ces moments, leurs deux énergies complètement opposées vont causer des frictions dans le monde, et motiver des changements. On pourrait les voir au niveau des structures sociales et gouvernementales par exemple.

Décidément, 2021 ne sera pas non plus de tout repos. Après une année 2020 traumatisante, on va continuer d’apprendre de tout ce que nous avons vécu, et de grandir.

