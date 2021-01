5 tendances beauté qu’on ne veut plus voir en 2021

Sur Billie, on essaie toujours d’être positif et de parler de choses qu’on adore et qui nous inspirent, mais on ne pouvait pas passer sous silence ces tendances beauté phares des dernières années qui doivent cesser en 2021.

• À lire aussi: 5 tendances beauté qui seront «in» en 2021

C’est que ces tendances n’auraient jamais dû exister à la base, ou encore, ont été poussées à l’extrême et on se doit de faire un pas en arrière.

On vous présente tout de même 5 tendances beauté et maquillage à oublier en 2021

1. Les fonds de teint hypercouvrants et opaques

Cette tendance, popularisée par les Nikkie Tutorials et Jaclyn Hill de ce monde, n’aura plus de sens en 2021 puisque la simplicité et le minimaliste en beauté seront de mise. On veut voir les taches de rousseur, les imperfections, les grains de beauté. La peau naturelle, lumineuse et qui respire est le look souhaité en 2021, plutôt que le masque de maquillage seulement beau sur Instagram.

2. Les parfums irritants dans notre maquillage et nos produits de beauté

Les parfums et huiles essentielles peuvent causer de l’irritation sur la peau et n'apportent rien de plus à notre maquillage ou notre crème hydratante qu’une potentielle éruption cutanée. On dit NON aux fards à joues qui sentent la pêche et on adopte plutôt des produits sans parfums aux ingrédients simples et bons pour nous.

3. Les cils exagérés

On adore les longs cils de biche, mais on a l’impression que la tendance des faux cils a été poussée jusqu’à son point culminant en 2020. On veut désormais miser sur la simplicité (encore ce mot!) et plutôt poser nos cils de façon stratégique, aux coins externes de l'œil par exemple, au lieu de le faire de façon volumineuse de A à Z, en donnant ainsi l'impression de porter une véritable perruque sur la paupière!

4. Le fard à joues sur le nez

La tendance des e-girls, adoptée à l’unanimité en 2019 et 2020 a mis de l’avant l’application d’une quantité de blush importante sur le nez, donnant l'impression d’être légèrement enrhumée, ou encore d’être allée marcher lors de grands froids. Cette tendance ne convient vraiment pas à tout le monde et peut rapidement donner un look «j’ai bu 2-3 cocktails de trop» à celle qui la porte. Si l’on souhaite apporter une touche rosée à notre nez, on applique le produit sur l’arcade (et avec parcimonie) plutôt que sur le bout du nez.

5. Le contour du visage trop prononcé

Encore une fois, YouTube et les Kardashian nous ont donné de mauvais conseils, lorsqu’appliqués à la vie de tous les jours! Si un contour léger, subtil et savamment placé demeure l’arme secrète de bien des célébrités pour remodeler leur visage, le contour en E (front, creux de la joue et menton) est officiellement out! Et avec raison: cette forme de contour est non seulement trop prononcée, mais elle ne convient pas non plus à tous les visages. On adapte donc notre contour à notre morphologie et... on y va doucement, c’est ça le secret!

Soyez sans crainte: si vous adorez l’une de ces tendances et souhaitez continuer à l’adopter, faites-le! La vie est trop courte!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

Voici à quoi ressemblent ces 20 vedettes sans maquillage

s

15 vidéos de maquillage satisfaisants à regarder

s

On a testé le maquillage peel off: