Horoscope 2021: découvrez ce qui vous attend en 2021 selon votre signe astrologique

Vous avez hâte de tourner la page sur 2020? On vous comprend. Alors que l’on regarde vers l’avenir en espérant des jours meilleurs, les astrologues n’ont jamais été aussi occupés...

Voici ce que leurs cartes prédisent à chaque signe du zodiaque en 2021. Bonne année, enfants des étoiles!

Bélier - 21 mars au 19 avril

L’année 2021 du Bélier:

Imaginez-vous, il y a un an, en train de vous fixer des objectifs pour 2020... Vous ne saviez pas encore que vous auriez à traverser une pandémie mondiale, à modifier votre vie, mois après mois. Mais bien joué, féroce Bélier! Vous y êtes arrivée et vous êtes même plus forte que jamais. Vous avez prouvé que vous étiez résiliente et très persévérante. S’il y a une leçon à tirer de tout ça, c’est que vous êtes capable d’assumer beaucoup de responsabilités sans céder à la pression. Rappelez-vous cependant qu’il est important d’écouter votre corps et de lui fournir le repos dont il a besoin pour exceller. Vous serez probablement occupée au travail, ce qui amènera son lot de stress si vous ne prenez pas soin de vous et de votre esprit. Les séances de méditation et de yoga entre les réunions Zoom pourraient être la clé de votre nouvel équilibre entre le travail et la vie personnelle (ce que vous gérez déjà très bien).

L’année 2021 vous offrira de nombreuses occasions de prendre des décisions qui changeront votre vie. Raison de plus pour exercer la pleine conscience. Les amitiés et les relations amoureuses seront particulièrement importantes pendant la première moitié de l’année, au cours de laquelle vous aurez la chance de rencontrer des personnes intéressantes. Vous pourriez même voyager avec elles... Oui, dans un avion, vraiment! Gardez la tête froide et restez concentrée.

Taureau - 20 avril au 20 mai

L’année 2021 du Taureau:

Êtes-vous prête à dire adieu à 2020? You bet! Nous aimerions vous dire que 2021 sera une bien meilleure année que celle que vous venez de vivre, mais nous ne pouvons pas encore nous montrer plus précis. On sait qu’elle apportera une multitude de nouveaux projets professionnels grâce à Mars en Balance, qui bénira votre vie au travail. Votre agenda sera rempli à peu près jusqu’au début de l’été. Ça ne manquera pas d’action! Lorsque la vie commence à aller vite – comme ce sera probablement le cas pour vous –, il est important de se réserver du temps pour soi, à la fois physiquement et mentalement. Pourquoi ne pas vous abonner à un balado qui vous apprendra à optimiser votre pleine conscience? La méditation, ça aide à rester dans le droit chemin.

Comme vous l’avez peut-être deviné, votre vie amoureuse ne sera pas à l’avant-plan, cette année, car votre esprit sera monopolisé par vos objectifs de carrière. Mais nous avons de bonnes nouvelles pour les Taureau en couple: un membre pourrait s’ajouter à votre petit clan... Par ailleurs, si vous êtes au début d’une relation, quelque chose nous dit que c’est peut-être la bonne personne! Excitant, non?

Gémeaux - 21 mai au 20 juin

L’année 2021 du Gémeaux:

Quelle année vous avez traversée! Tant de hauts et de bas. Dans l’ensemble, vous avez su vous adapter, comme une athlète qui pense perdre sa manche... pour finalement comprendre comment battre son adversaire en fin de partie. Vous vous demandez si 2021 vous réserve autant de balles courbes... Alors voici: à l’arrivée de la nouvelle année, vous vous sentirez soulagée que 2020 soit derrière vous. Vous serez heureuse d’avoir quelqu’un à vos côtés pour célébrer les plaisirs simples de la vie. Célibataire? Vous aurez la chance de rencontrer des personnes qui feront naître une étincelle en vous... voire un feu qui pourrait durer plus longtemps qu’un épisode de Gossip Girl! Fiou! La planète associée aux finances est en Capricorne au début de l’année, ce qui fait de vous une candidate de choix pour prendre des décisions éclairées dans ce domaine. Ne gâchez pas cette occasion, qui ne durera que quelques mois!

Par ailleurs, l’univers bénira votre vie professionnelle en vous proposant de nouveaux défis vers la fin de l’année. En attendant, sortez papiers et crayons, et mettez votre créativité à on: vous êtes sur le point de passer une année plutôt agréable, alors, profitez-en. Arriver à s’adapter à tout (y compris à une pandémie mondiale) a ses avantages, vous ne trouvez pas?

Cancer - 21 juin au 22 juillet

L’année 2021 du Cancer:

L'année 2020 a apporté tant de changements dans votre existence que vous êtes convaincue qu’il est impossible de devoir s’adapter davantage en 2021! Peut-être serez-vous donc surprise d’apprendre que cette année créera son lot de nouvelles occasions qui auront une influence sur votre quotidien. Si vous accueillez ces chances à bras ouverts, la vie sera douce pour vous. Vous avez déjà prouvé votre grande souplesse, alors pourquoi ne pas appliquer ces apprentissages à 2021? Sur le plan relationnel, vous aurez la bonne fortune de vous rapprocher encore plus des gens qui vous entourent. Investissez votre temps dans les relations qui vous procurent de la joie, et débarrassez-vous de celles qui drainent votre énergie. Plus facile à dire qu’à faire? Un peu de méditation pourrait vous aider à donner un sens à tout cela. Vous devriez essayer: si Miley Cyrus peut commencer sa journée avec quelques minutes de silence, nous pouvons toutes le faire.

En ce qui concerne votre vie professionnelle, vous miserez sur les projets créatifs. Plus épanouissants, ils vous permettront de vous démarquer et même d’être récompensée. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours vous consacrer à un projet parallèle qui nourrit votre âme. Ne sous-estimez plus votre talent artistique!

Lion - 23 juillet au 22 août

L’année 2021 du Lion:

Ce qui ne vous tue pas vous rend plus forte, non? Dire que 2020 a été une année imprévisible serait un euphémisme. Si vous avez pris le temps de regarder derrière afin de faire le bilan de toutes vos réalisations, vous êtes (presque) prête à affronter l’année qui commence. La routine que vous avez instaurée en raison de notre nouvelle réalité vous sera très utile en 2021. Des changements sont à l’horizon. Votre désir de rester ancrée et équilibrée vous aidera à tirer le meilleur parti de la situation. Sur le plan relationnel, la communication sera la clé qui vous permettra d’officialiser un amour ou même de tomber enceinte. Au travail, vous êtes déterminée à prouver votre valeur, ce qui sera possible si vous apprenez à déléguer.

Vous voyez la tendance? Oui, tout est question de compromis: donnez un peu... et obtenez davantage! Idem pour votre compte bancaire. Certaines périodes seront propices pour économiser «en vraie adulte», et d’autres périodes seront favorables au laisser-aller. (Oui, oui, un sac à main Prada est aussi un bon investissement!) Règle de base: on n’hésite pas à mélanger plaisir et affaires.

Vierge - 23 août au 22 septembre

L’année 2021 de la Vierge:

Avez-vous l’impression que la dernière année vous a donné plus de stress que vous ne l’auriez souhaité? Normal: vous avez surmonté de nombreux obstacles et avez prouvé que vous étiez dotée d’une solide capacité d’adaptation. Celle-ci vous servira encore, car en cette nouvelle année, vous devrez revoir beaucoup de choses: de la relation avec votre partenaire à votre routine d’exercice, tout passera par le service des ajustements. Qu’on ne s’inquiète pas! Tout ira bien, tant que vous serez à l’écoute de vos besoins et de vos désirs. D’ailleurs, ce n’est pas parce que vous partagez la vie de la même personne depuis des années que cette dernière doit nécessairement vous accompagner dans le prochain chapitre de votre histoire. Il en va de même pour vos amitiés. Dites oui à de nouvelles rencontres, et regardez votre entourage s’enrichir de personnalités inspirantes qui stimulent votre désir d’apprendre des choses inédites.

Côté travail, ce sera une année assez chargée pour vous. Il sera important de prendre soin de votre esprit. Au lieu de faire des folies en jetant votre dévolu sur une autre tendance mode, pourquoi ne pas commencer à investir votre argent durement gagné dans quelque chose qui vous fait vibrer? Avez-vous pensé à votre éducation ou à votre passion? Le monde est à votre portée!

Balance - 23 septembre au 22 octobre

L’année 2021 de la Balance:

L'an 2020 vous a sérieusement secouée, et vous êtes prête à tourner la page sur les derniers mois dès le début de janvier. S’il y a une chose que vous avez apprise au fil du temps, c’est de laisser le passé appartenir au passé. C’est donc le regard tourné vers l’avenir que vous entamez cette nouvelle année. Mais attention! Même si l’on vous propose des occasions alléchantes, prenez une grande respiration avant de vider votre compte bancaire et de déménager à l’autre bout du pays. Ne nous mentez pas! Vous y avez vraiment pensé. La clé de votre succès en 2021? Suivre le courant et tirer le meilleur parti de vos relations existantes. Vous vous rendrez compte que les personnes qui vous entourent jouent un rôle important dans votre réussite globale et votre bien-être personnel. En effet, le maintien de rapports sains avec votre partenaire et vos amis sera bénéfique aux autres sphères de votre vie. Côté boulot, ne vous attendez à rien de moins qu’une cadence digne du Flash. C’est vrai!

Les affaires tournent à plein régime, mais cela ne signifie pas que vous devez dépenser tout votre argent... et surtout pas au même endroit! Essayez de diversifier: un petit compte d’épargne est toujours utile pour les jours de pluie. Ce n’est pas la chose la plus excitante à entreprendre, mais vous serez gagnante sur toute la ligne si vous réussissez à vous abstenir d’acheter une autre paire de bottes de designer.

Scorpion - 23 octobre au 21 novembre

L’année 2021 du Scorpion:

Garder profil bas et travailler dur: ce sera votre devise pour 2021. Comme vous êtes de nature plutôt secrète, vous demeurerez discrète quant à tous vos succès et à l’évolution de votre vie amoureuse. Ça tombe bien: la quarantaine sera toujours d’actualité cette année, ce qui vous permettra de perfectionner vos habitudes de confinement. Sans vous isoler complètement de votre entourage, vous pourrez maintenir votre vie privée dans l’anonymat, et vous en ressentirez très probablement les avantages. Les choses se passeront plutôt bien pour vous, c’est pourquoi vous ne devriez pas vous soucier d’attirer l’attention sur votre situation. Sur le plan professionnel, 2021 amènera son lot d’occasions... et de succès financiers! De plus, vous sentirez votre vie amoureuse prendre son envol – enfin!

Que vous soyez célibataire ou en couple, les choses évolueront dans la bonne direction. Par exemple, vous pourriez vous fiancer ou alors rencontrer un candidat très prometteur avec qui partager votre vie (secrète). Votre vie romantique et professionnelle étant aussi remplie que l’agenda d’un ministre, il n’est pas surprenant que les membres de votre famille vous contactent régulièrement pour prendre de vos nouvelles. Dites oui aux soirées en famille de temps en temps. Il s’agit de trouver l’équilibre, non?

Sagittaire - 22 novembre au 21 décembre

L’année 2021 du Sagittaire:

En cette nouvelle année, vous concentrerez votre énergie à devenir la meilleure version de vous-même. L’année 2021 vous réserve beaucoup de positif, même si le monde est encore en train de s’ajuster à sa nouvelle réalité. Avec votre capacité d’adaptation hors du commun, vous traverserez 2021 en vous faisant quelques nouveaux amis et peut-être même un partenaire romantique. Oui, oui! On parle bien d’une relation avec quelqu’un qui vous branche. Côté déplacements, 2020 a malheureusement freiné vos élans de voyage, mais quelques jolies prévisions d’escapades spontanées se dessinent néanmoins à l’horizon pour casser la routine. Et avec les nombreux et stimulants mandats au travail, entrecoupés par de longs week-ends de détente à la maison, vous avez enfin trouvé un bon équilibre, celui qui favorisera la rencontre de personnes qui méritent votre attention et votre dévouement.

N’oubliez pas: les relations sont avant tout basées sur la communication et le compromis. N’hésitez pas à parler de vos émotions! Il en va de même pour vos engagements professionnels. Souvenez-vous que deux têtes valent toujours mieux qu’une – même si la vôtre en vaut au moins deux. Rechargez vos batteries avant de célébrer la nouvelle année, car vous en aurez besoin dès qu’elle se mettra en branle!

Capricorne - 22 décembre au 19 janvier

L’année 2021 du Capricorne:

Avoir une planète dans son signe rend généralement la vie plus facile dans la sphère qu’elle influence... et lorsqu’il y a plus d’une planète en même temps, c’est une vraie bénédiction! Eh bien, c’est le cas pour vous, cher Capricorne. Dès la fin de 2020, vous commencerez à ressentir les effets de Vénus dans votre signe. Elle vous insufflera une bonne dose de confiance en vous. Sur le plan financier, vous gérerez votre argent intelligemment – votre compte bancaire et vos investissements vous en remercieront (et, oui, l’achat d’un sac de designer peut être considéré comme un investissement financier... Tant que ce n'est pas le seul!). Sur le plan personnel, vous remarquerez que les regards de partenaires romantiques potentiels se multiplient. Jusqu’en février 2021, vous devriez donc tirer parti de Vénus, qui vous offrira la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Et avec la distanciation sociale toujours en vigueur, vous aurez le luxe de décider, sans vous précipiter, si les rapprochements sérieux en valent la peine!

Pour couronner le tout, Pluton entre dans le signe du Capricorne, où il restera pendant plusieurs années. Son arrivée fera naître de nombreuses occasions; il serait sage de faire usage de votre jugement avant de les saisir. Cette nouvelle année vous apportera donc beaucoup. Si vous sentez que le stress vous envahit, planifiez de petits moments juste à vous, afin de rester saine d’esprit. Vous êtes une leader naturelle!

Verseau - 20 janvier au 18 février

L’année 2021 du Verseau:

Comme pour plusieurs d’entre nous, 2020 n’a pas été facile. Peut-être aviez-vous prévu de voyager partout dans le monde et avez-vous dû changer vos plans... Vous avez peut-être quitté votre emploi sans avoir trouvé de nouveaux défis professionnels. En 2020, vous avez fait un effort d’introspection; vous avez aussi appris à lâcher prise. Avec l’arrivée de 2021, vous ressentirez l’intensité de nombreuses planètes importantes dans votre signe. Celles-ci vous pousseront à abandonner toute amertume. Laissez ces frustrations derrière vous. Ce ne sera pas facile, certes. Cela nécessitera un travail acharné de votre part. Mais si vous êtes une joueuse d’équipe et que vous êtes prête à exprimer vos vrais sentiments, vous grandirez énormément cette année. Côté travail, vous aurez certainement plus de chance en vous associant à d’autres membres de l’équipe... Alors, gardez en tête que vous avez intérêt à vous faire des amis plutôt que des ennemis au bureau.

Si vous êtes célibataire, pourquoi ne pas vous inscrire à une activité virtuelle que vous aimez? Rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre d’un passe-temps commun est la meilleure façon de construire quelque chose de significatif. S’il y a un signe du zodiaque qui sait rester calme quand tout va mal, c’est bien vous. Il ne faut donc surtout pas lâcher!

Poissons - 19 février au 20 mars

L’année 2021 du Poissons:

Quel tourbillon que fut 2020! Vous avez été tenue en haleine tout au long des douze derniers mois, vous êtes maintenant prête à vous laisser aller à des moments relaxants. Heureusement pour vous, 2021 vous réserve plus de douceur dans votre vie professionnelle et amoureuse. Que vouloir de plus? Peut-être la possibilité de voyager librement? Malheureusement, cela devra attendre... mais ce sera l’occasion de revenir à vous! En 2021, les choses semblent aller rondement dans votre routine de travail. Vous vous sentirez plus créative grâce à une nouvelle équipe de collaborateurs. En ce qui concerne votre vie amoureuse, Vénus danse dans votre signe dès le 25 février. Profitez-en en disant oui à vos amis, à votre famille... et à de nouvelles rencontres!

En parlant de famille, Neptune en Poissons affectera vos interactions avec votre clan, provoquant quelques dilemmes internes. Malheureusement, Neptune sera à vos côtés toute l’année. La résolution de ces problèmes sera donc l’une de vos priorités, afin de vivre une année paisible. À moins que vous ne préfériez l’exil, comme dans Emily in Paris? Mais à quoi bon? Vous savez très bien qu’il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et gérer ces situations en espérant le meilleur dénouement possible. Dites à Emily que vous la rencontrerez dans la ville de l’amour une autre fois.

