Voici les vidéos que vous avez le plus regardées en 2020

Cette année, on a produit plein de vidéos avec nos créateurs de contenu préfs et vous avez été plusieurs à les regarder!

En effet, c’est par centaines de milliers que vous avez visionné nos séries à succès Dans la garde-robe de..., le BFF Challenge et aussi nos nouveautés de l’année, le balado En privé SVP et Ceci n'est pas un tuto beauté!

Envie de savoir quelles vidéos ont le plus attiré votre attention?

Voici notre top 5!

5. BFF CHALLENGE avec Camille Felton et Ally Imbeault

BFFs autant de party que dans les vraies épreuves de la vie, Camille et Ally de L'appartement se sont prêtés au jeu de BFF Challenge! Leurs anecdotes de soirées arrosées sont tout aussi hilarantes que nombreuses, mais leur amitié est basé sur beaucoup plus que ça.

4. Dans la garde-robe de... Milaydie Bujold

L'influenceuse et BFF d'Elisabeth Rioux, Milaydie Bujold, nous a laissé fouiller dans sa garde-robe remplie de trouvailles super tendance et de morceaux vintage qu'on adore.

3. 10 anecdotes croustillantes des BFF CHALLENGES

Les confessions et anecdotes se font nombreuses lors de nos BFF Challenges et cette compilation croustillante a captivé votre attention!

2. Dans la garde-robe de... Fanny de Fugueuse

Les costumes font partie intégrante d’un personnage et Fanny de Fugueuse ne fait pas exception! On s’est donc assis avec Ludivine Reding pour qu’elle nous dévoile TOUT (ou presque) sur la garde-robe de Fanny, dans Fugueuse la suite!

1.VÉRITÉ ou CONSÉQUENCE avec la gang de La vie compliquée de Léa Olivier

Les comédiens de la série La vie compliquée de Léa Olivier sont venus nous rendre visite pour une partie du jeu «Vérité ou Conséquence». Laurence Deschênes, Léanne Désilets, Sam-Eloi Girard, Laurie Babin et Thomas Delorme n'ont rien caché! Ils ont révélé tous leurs secrets, et ont osé relever tous les défis. De leur plus gros fou rire sur le plateau, en passant par les talents de chants de Laurence et ceux d'imitateur de Sam-Éloi et Thomas, ils ont tout donné. Pas surprennant que ce soit votre vidéo pref de 2020!