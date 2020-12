Voici les 5 modèles de chaussures les plus tendance de 2021

La nouvelle année nous donne une envie de renouveau dans nos vies comme dans nos garde-robes et les chaussures ne font pas exception.

• À lire aussi: 5 tendances mode qu’on laisse en 2020 et 5 qu’on adopte en 2021

Sur les passerelles comme sur Instagram, ces chaussures deviennent rapidement la star des ensembles des personnes les plus stylées du monde.

On vous présente donc les 5 modèles de chaussures phares de 2021, qui conviendront à toutes les occasions.

1. Les pantoufles «tout-terrain»

Véritable symptôme d’une année passée en confinement, les pantoufles à semelles rigides deviendront notre option de choix pour passer du salon à l’épicerie complètement incognito. L’hiver, on opte pour sa version matelassée ou encore en fausse fourrure et l’été, on choisit les sandales-pantoufles qui dévoilent un peu plus nos pieds.

Pantoufles mules matelassées The North Face chez Sports Experts, 70$

via Sports Experts

Sandales-pantoufles UGG chez Softmoc, 125$

2. Les souliers de course statement

On vous avait déjà avertis de cette tendance dans notre topo sur les sneakers les plus populaires du moment: les chaussures colorées font figure de proue en 2021! On a vu énormément de blanc sur les chaussures de course par les années passées et cette couleur neutre laisse tranquillement sa place à options plus colorées. On adore!

Chaussures React Element de Nike chez La Baie, 131$

Chaussures Converse Chuck Taylor jaunes chez Little Burgundy, 90$

via Little Burgundy

3. Les mules

Encore une fois, la mode pratico-pratique domine cette année. On cherche des chaussures rapides à enfiler, qui conviennent à nos joggings et à nos jeans, comme les mules. Eh oui, les fameux Crocs sont plus tendance que jamais, mais les modèles plus habillés, avec des talons en bois par exemple, sont également prisés.

Crocs lavande classiques chez Sports Experts, 50$

via sports experts

Mules en bois Everlane, 142$

via everlane

4. Les bottines à talons compensés

Les semelles des bottines comme des chaussures sont de plus en plus massives et 2021 ne se gêne pas pour en rajouter une couche. Il ne faut pas avoir peur d’avoir de grands pieds: c’est ce qu’on recherche! On veut que le regard soit immédiatement attiré sur nos chaussures statement qui, en plus d’être stylées, sont hyperconfortables!

Bottes plateformes Chelsea chez Simons, 189$

via Simons

Bottes Jadon de Dr Marten chez Little Burgundy, 250$

5. Les sandales qui isolent les orteils

Dès que les premiers rayons du printemps se feront sentir, vous pourrez enfiler LA tendance sandale du moment: les modèles qui enlacent et isolent nos orteils pour leur donner toute l’attention qu’ils méritent. On les enduit d’un vernis tendance et nous voilà prêtes à vivre un été, on l'espère, plus doux que l’an dernier.

Sandales lacées de Vagabon Shoemaker chez Simons, 150$

Sandales Public Desire chez La Baie, 32,50$

