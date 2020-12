La pince «oversized» est officiellement l’accessoire cheveux de 2021

Les fameuses pinces que toutes portaient pour relever leurs cheveux dans les années 1990-2000 sont officiellement redevenues cool!

Si, en 2020, tout le monde portait le fichu de soie dans sa chevelure, en 2021, c’est la clip géante en plastique qui fera l'unanimité. En effet, les fameuses pinces que l’on a toutes portées pour relever nos cheveux dans les années 1990-2000 sont officiellement redevenues cool, à notre plus grand bonheur!

Cet accessoire pour cheveux longtemps délaissé devient tranquillement tendance à nouveau et de nombreuses célébrités, comme Kendall Jenner, Kaia Gerber, Hailey Bieber et Bella Hadid, l’adoptent à l’unanimité.

Kendall Jenner

Hailey Bieber

Kaia Gerber

Bella Hadid

Même chose pour les fashionistas Instagram qui en font l’accessoire à avoir absolument dans nos crinières. La clip se porte en enroulant tous nos cheveux à l’intérieur, un peu comme le faisait Jennifer Aniston à l’époque de Friends!

On adore non seulement le côté pratique de cette tendance (on ne se casse pas la tête pour se coiffer le matin!), mais également le fait que cet accessoire est abordable et accessible. En effet, cet accessoire est peu dispendieux et se retrouve dans les pharmacies et magasins à un dollar un peu partout au Québec!

Voici quelques options disponibles en ligne:

Ensemble de deux clips Revlon, 6$ chez Amazon

Ensemble de pinces Goody, 4$ chez Amazon

