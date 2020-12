8 tendances de coupes et coiffures qui seront partout en 2021

Pour vraiment laisser 2020 derrière nous, il est normal d’avoir envie d’une nouvelle tête pour débuter la nouvelle année en beauté!

Cette année, nous avons remarqué un retour aux coupes et aux couleurs plutôt simples et qui ne demandent pas trop d'entretien. Sans avoir accès aux salons de coiffure aussi souvent qu’à l’habitude, plusieurs d’entre nous ont dû faire preuve de créativité!

Cette tendance va continuer d’être présente en 2021. Les coupes et les coiffures seront plutôt naturelles et faciles à recréer!

Voici donc les 8 tendances coupes et coiffures à surveiller en 2021:

1. La coupe Longueuil réinventée

Le «shag» sera partout en 2021. Un peu comme la coupe Longueuil, celle-ci se caractérise par sa frange plus courte à l’avant qui se dégrade vers les longueurs à l’arrière. Avec des mèches de longueurs différentes et beaucoup de texture, on s’assure d’avoir un look un peu «rockeuse» décontracté.

2. Le dégradé

Pour ajouter du mouvement et de la vie dans nos cheveux, on opte pour le dégradé. La beauté d’avoir plusieurs longueurs différentes dans nos cheveux, c’est que cela donne une illusion d’avoir une crinière encore plus longue!

3. La frange rideau

La frange rideau était très populaire dans les années 70, et cela continue en 2021. Elle encadre le visage à souhait, tout en donnant un look rétro. On la porte avec les cheveux longs ou aux épaules.

4. La frange bouclée

Celles qui ont les cheveux bouclés ou frisés peuvent éviter la frange par peur que celle-ci soit incontrôlable, mais plus en 2021! Cette année, on accepte notre texture naturelle. Les franges bouclées sont encouragées, surtout avec la coupe «shag».

5. Le bob

Le bob est une coupe qu’on adore puisqu’elle est sophistiquée, mais simple comme tout. En 2021, on le porte un peu plus long à la mâchoire, et coupé de façon à le déconstruire un peu. Ce bob texturisé sera magnifique autant sur des cheveux raides que frisés.

6. La pixie

Pour celles qui flirtent avec l’idée d’enfin oser la coupe courte, 2021 sera votre année! La coupe pixie donne un look girl boss qui vous donnera immédiatement confiance en vous. De plus, c’est facile d'entretien, cela sèche rapidement, et on évite d’avoir les cheveux dans le visage! À essayer.

7. Les cheveux XXL

Les cheveux TRÈS longs ont la cote en 2021! Que ce soit naturel ou encore recréé avec des rallonges, cela donne un look de sirène. Il faut simplement s’assurer d’ajouter un peu de dimension avec un balayage ou un dégradé.

8. La séparation sur le côté

Avec le retour des années 2000 depuis quelque temps, il n’est pas surprenant que la séparation sur le côté fasse un retour en force! On ose en allant très loin, ce qui donne un côté asymétrique et beaucoup de mouvement!

