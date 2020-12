Girl Crush lance une collection faite à partir de matériaux recyclés

Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, les fondatrices de la marque Girl Crush, lancent une collection éco-responsable et magnifique comme tout!

Après la grande popularité de leur collection d’été mettant en vedette des t-shirts recyclés, Cindy et Lucie ont réalisé l’engouement de leur communauté face aux produits faits de matières biologiques.

Elles ont donc eu l’idée pour leur tout nouveau concept, une collection faite à partir de matériaux recyclés.

Il s’agit de haut style « crewneck », arborant une grande étiquette à l’arrière où on peut y lire «Eco-friendly comfy wear made to empower» ainsi qu’une broderie de haute qualité à l’avant qui met l’emphase sur leur slogan « Be your own Girl Crush».

Les pantalons style « jogging » satisferont les fervents de cocooning qui adorent être au chaud. Sur la jambe droite, on peut y lire « ce morceau est entièrement conçu de matières recyclées. En le portant, tu encourages un entreprise locale tout en faisant partie du changement. Merci »

Les morceaux sont faits à 65% de polyester fabriqué à partir de bouteilles de plastique recyclées, et 35% de coton recyclé.

Les ensembles sont disponibles en 3 couleurs différentes dans des grandeurs allant de XS à 3XL, soit Emerald, un vert avec la broderie rose, Clear Sky, un bleu pâle avec la broderie crème, et finalement Pearl, un blanc crème avec la broderie menthe.

Le tout sera disponible sur le site de Girl Crush à partir du 26 décembre. Faites vite puisqu’il y aura un rabais du boxing day cette journée-là!

