Les 23 changements capillaires les plus drastiques des stars en 2020

Malgré la fermeture temporaire des salons de coiffures en 2020, l'année aura été ponctuée de changements capillaires drastiques chez les stars, tant à Hollywood, qu'au Québec.

Cette année, on a vu des stars passer du brun au blond, du blond au roux, des cheveux extra longs à une coupe pixie, et on en passe! Plusieurs nouvelles têtes ont beaucoup fait jaser.

Nous avons compilé les 23 changements capillaires les plus marquants de 2020 chez les stars dans la vidéo ci-dessus.

La vidéo comprend les changements de tête de:

Marie-Mai

Camila Cabello

Jessika Dénommée

Emily Ratajkowski

Alicia Moffet

Kylie Jenner

Jay Du Temple

Sarah-Jeanne Labrosse

Ludivine Reding

Demi Lovato

Khate Lessard

Alanis Désilets

Catherine Brunet

Rosalie Lessard

Dixie D'Amelio

Charli D'Amelio

Noemy Petit

Lucy Hale

Marianne Plaisance

Milaydie

PETiTOM

Dua Lipa

Jennifer Hogue

D'autres vidéos qui pourraient vous intéresser :

s

s