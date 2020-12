10 idées d'activités pour célébrer le Nouvel An 2021

2020 nous force à changer nos habitues, mais cela ne veux pas dire qu'il faut oublier à 100% les célébrations du jour de l’an. L’année 2020 est presque terminée et il faut célébrer... de façon sécuritaire!

Plus que jamais, on trouve que c’est le moment parfait pour essayer des choses pour la toute première fois et pour sortir de sa zone de confort.

Pour célébrer le jour de l’an, on ferme les écrans et on sort dehors en respectant, bien sûr, les mesures de distanciation sociale. Pour l’occasion, Clin d’Oeil te propose aujourd’hui une jolie liste de recommandations d’activités pour passer du bon temps à l’extérieur.

Voici donc 10 activités différentes et pas piquées des verres pour célébrer le Nouvel An 2021.

1. Parc Oméga

On part en voiture, sans oublier les carottes, pour aller à la rencontre des gentils animaux sauvages qui forment le Parc Oméga. À quelques kilomètres de Montréal, ce parc est un véritable sanctuaire de la faune nord-américaine. Traversez les 12 kilomètres du parc dans le confort de votre voiture et soyez spectateur des animaux qui vivent dans leur habitat naturel. Souvenirs mémorables et fous rires garantis!

Acheter ici

2. Glissade sur tubes

Que ce soit dans un centre ou sur la butte de votre quartier, un après-midi de glissade sur tube vous ramènera en enfance assurément! Cette activité aussi naïve qu’amusante est abordable et accessible.

On sort les crazy carpets et on donne rendez-vous à nos amis pour un après-midi en plein air rempli de plaisir (à deux mètres, bien entendu!).

3. L’Hôtel de Glace

Besoin à tout prix d’une escapade? L’Hôtel de Glace de Québec offre une expérience unique et à tout le moins romantique. Le complexe ouvrira ses portes le 2 janvier, et tu peux déjà réserver ta nuitée! Certaines activités ne seront pas offertes cette année, en raison des mesures sanitaires, mais l’expérience promet d’être tout aussi féérique.

Réservez ici

4. Ski alpin et snowboard

Pointe de pizza, pointe de tarte, c’est enfin l’heure d’apprendre à skier! Les montagnes de ski travaillent fort pour offrir aux skieurs une expérience des plus normale, malgré la pandémie. Une escapade dans les montagnes sera ressourçante et remplie de beaux défis. À vos skis!

Consultez les montagnes de ski ouvertes ici

Le Québec est parsemé de jolis sentiers à couper le souffle. Bravez-les avec des raquettes dans les pieds et profitez de la neige de la meilleure manière possible.

6. Patin à glace

Vues sur Instagram, plusieurs patinoires au Québec s'étalent sur plusieurs kilomètres. C'est une activité réjouissante et agréable qui permet de prendre l'air en bonne compagnie.

Quelques adresses :

Le Domaine de la forêt perdue (22$ par personne) 1180 rang Saint-Félix Est, Notre-Dame-du-Mont-Carmel

La patinoire du Canal Rideau (Gratuit) Parc Lansdowne, Princess Patricia Way, Ottawa

Le sentier glacé du parc des Pionniers (Gratuit) 17 chemin Hector-Bilodeau, Saint-Donat, QC

7. Activités créatives et manuelles

Si vous n’aimez pas nécessairement passer du temps à l’extérieur, plusieurs activités créatives s’offrent à vous. De la poterie à la peinture, joignez l’utile à l’agréable avec ces activités remplies de créativité.

Quelques adresses :

Ateliers de poterie chez Les Faiseurs

En savoir plus

Peinture sur céramique au Céramic Café

En savoir plus

Les affûtés

En savoir plus

8. Ski de fond

Le ski de fond est une activité très accessible. Ce sport d’endurance vous permet d’explorer de jolies pistes hivernales. Suivez un cours pour peaufiner vos techniques et lancez-vous en forêt. Le plus beau dans tout ça? C’est impossible d’avoir froid en faisant du ski de fond!

Consultez les pistes de ski de fond ici

9. Pêche sur glace

Il est possible de pêcher sur presque tous les lacs du Québec. Cette activité, exercée autrefois par les peuples nordiques, permet de se rassembler et d’être à fond dans le moment présent.

Quelques adresses :

Centre de la rivière des Milles-Îles, 45 Boulevard Sainte-Rose, Laval

Centre touristique Lac-Simon, 1216 Rue Principale, Duhamel en Outaouais

10. Parcours Illumi

Situé à Laval, ce parcours nocturne offre un spectacle éblouissant de lumières. Traversez-le en voiture et laissez vous transporter en toute sécurité dans cette jolie création unique. C’est vraiment la date parfaite!

En savoir plus

