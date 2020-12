En privé SVP #7: Nos histoires de dating, la relation avec notre corps et le pouvoir des réseaux sociaux... avec Karl Hardy

Cette semaine, vous serez inspiré par le brillant Karl Hardy qui aborde, avec la candeur et l’honnêteté qu’on lui connaît, une foule de sujets captivants, comme la diversité corporelle chez les hommes, le dating dans la communauté LGBTQ+, l’impact qu’on peut avoir en partageant une simple photo de son corps sur les réseaux et bien, bien plus.

On vous jase aussi de nos pires (et meilleures!) histoires de dating...

Écoutez dès maintenant l’épisode #7 en version audio par ici!

Les prochains épisodes seront tout aussi intéressants: sexe, argent et théories du complot... Il n’a rien de trop privé pour ce tout nouveau podcast animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

