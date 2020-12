Les meilleures séries de 2020 à «binge-watcher» durant votre congé des Fêtes

Si vous aviez manqué ces excellentes séries cette année, le congé du temps des Fêtes est le moment idéal pour faire du rattrapage!

On a passé pas mal de temps entre quatre murs cette année, et plusieurs heures ont été passées devant nos écrans. Une chance pour nous, et pour nous divertir pendant ce temps, on a eu droit à une foule de bonnes séries en 2020!

En voici 15 que vous avez peut-être manquées, mais qui valent le détour. À écouter (ou réécouter!) durant les vacances de Noël!

1. The Queen’s Gambit (1 saison, Netflix)

Cette minisérie basée sur le roman du même nom de Walter Tevis raconte l’histoire fictive de Beth Harmon. On suit le parcours mouvementé de la jeune femme aux prises avec des problèmes de consommation, de son enfance comme orpheline troublée jusqu'à l'âge adulte, où elle devient un prodige du jeu des échecs. Une magnifique série avec des décors et des costumes d’époque à couper le souffle, et une performance magistrale de la part de Anya Taylor-Joy.

2. La vie compliquée de Léa Olivier (1 saison, Club illico)

Sortie au tout début de l’année, La vie compliquée de Léa Olivier s’inspire de la série de romans du même nom de Catherine Girard-Audet. Elle raconte l’histoire de Léa, une adolescente forcée de déménager à Montréal avec sa famille et qui doit laisser derrière elle sa meilleure amie et son chum. Plusieurs vont se retrouver dans cette série adorable et réaliste qui parle d’amitiés et d’amours au secondaire.

3. Normal People (1 saison, CBC Gem)

Cette série irlandaise est elle aussi inspirée d’un roman, Normal People, sorti en 2018 et écrit par Sally Rooney. Tout comme le livre, l’émission suit les hauts et les bas d’une relation amoureuse à travers le temps. L’histoire de Marianne et de Connell débute au secondaire, puis se poursuit pendant plusieurs années jusqu’à l’université. D’un réalisme poignant et avec des images à faire rêver, les romantiques vont adorer cette série.

4. The Crown (4 saisons, Netflix)

La 4e saison de cette série qui raconte de façon dramatisée la vie de la famille royale d’Angleterre est sortie en 2020. Dans cette plus récente mouture, on découvre la relation très médiatisée entre le prince Charle et Diana Spencer. Bien qu’on sache que certaines scènes ont été inventées ou exagérées, on ne peut s’empêcher de regarder avec curiosité et admiration cette série au budget très impressionnant! Les costumes de Diana valent le détour, c’est garanti.

5. The Wilds (1 saison, Amazon Prime)

Toute récente, la première saison de cette série fut dévoilée sur Amazon Prime le 11 décembre 2020. Un doux mélange entre Lost, Survivor et Riverdale (!), on y suit un groupe d'adolescentes qui se retrouvent prises sur une île déserte après l'écrasement de leur avion. Alors qu’elles tentent de survivre, on en apprend plus sur leur passé. Les fans de thrillers vont adorer le survivalisme mis en scène, et ceux qui préfèrent les drames vont aimer le côté humain.

6. Schitt’s Creek (6 saisons, CBC Gem ou Netflix)

Ce sitcom canadien suit la famille Rose, composée des parents, Moira et Johnny, et de leurs enfants adultes, David et Alexis, alors qu’elle perd sa fortune et est forcée d’apprendre à vivre une vie normale. Après avoir tout perdu, les Rose déménagent à Schitt’s Creek, un village qu’ils ont acheté par le passé pour faire une blague. Là, ils font des rencontres qui vont les changer à tout jamais. Une série à voir pour rire aux éclats, et parfois verser une petite larme.

7. Never Have I Ever (1 saison, Netflix)

Cette comédie dramatique raconte l’histoire de Devi, une adolescente de 15 ans qui a récemment perdu son père. Après ce drame, Devi a perdu l’usage de ses jambes durant 3 mois. Maintenant au début de sa dernière année au secondaire, elle est motivée à changer l’image que ses collègues de classe ont d’elle. Une série qui capture à merveille les multiples émotions qu’engendrent un deuil, mais aussi les premiers amours et les amitiés.

8. I May Destroy You (1 saison, HBO/Crave)

Cette série britannique raconte l’histoire troublante d'Arabella, une jeune écrivaine pleine d’avenir qui voit sa vie à jamais changer lorsqu’elle se fait agresser sexuellement lors d’une soirée arrosée. Traitant d’un sujet sérieux avec respect, réalisme et, parfois, humour, cette série est l’une des meilleures de 2020. La scénariste, Michaela Cole, tient aussi le premier rôle, et sa performance est tout simplement à couper le souffle.

9. The Mandalorian (2 saisons, Disney +)

Si vous n’avez pas encore écouté cette série qui se déroule dans l’univers de Star Wars, il est temps! Pas besoin d’être fan de la saga ni même de science-fiction pour apprécier les aventures du Mandalorian et de son fidèle compagnon que l'internet surnomme «Bébé Yoda». Chaque épisode est pratiquement un minifilm dans lequel on découvre une planète ou encore de nouveaux personnages sympathiques. Vous tomberez aussi amoureux de la petite créature verte, c’est certain!

10. Cursed (1 saison, Netflix)

Fans de fantastique, cette série est pour vous. C’est une réécriture de l'histoire légendaire du roi Arthur. Au lieu de la version qu’on connaît, c’est plutôt Nimue, une jeune fille au passé troublé par la mort de sa mère, qui est destinée à trouver l’épée et à règner. Nimue possède aussi des pouvoirs mystérieux qu’elle découvre au fil des épisodes. La série, qui s’inspire d’un roman graphique par Frank Miller (300, Sin City), possède un côté edgy qui va plaire à plusieurs!

11. Dash & Lily (1 saison, Netflix)

Cette série est idéale à «binge-watcher» durant le temps des Fêtes, puisqu’elle se déroule durant le temps des Fêtes! Elle se base sur la série de romans pour jeunes adultes Dash & Lily’s book of dares écrit par David Levithan et Rachel Cohn. La série suit Dash, un adolescent qui déteste Noël, et Lily, qui tente de trouver l’amour. Les deux se mettent à correspondre à l'aide d'un cahier dissimulé dans une librairie, se lançant des défis. C’est une comédie romantique adorable qui vous fera sourire!

12. Julie and the Phantoms (1 saison, Netflix)

Après la mort de sa mère, Julie ne se sent plus capable de pratiquer sa passion, le chant et la musique. Tout va changer lorsqu’elle va recevoir la visite de 3 fantômes d’un groupe musical qui ont perdu la vie en 1995. Les 3 garçons lui proposent de l’accompagner en formant un band! Les fans de High School Musical ou de Glee vont adorer cette série drôle, touchante, et originale!

13. Teenage Bounty Hunters (1 saison, Netflix)

Deux jumelles non identiques voient leur vie d’adolescentes normales à jamais changer après une nuit étrange. Alors que les deux filles ont emprunté le camion de leur père sans demander la permission, elles entrent en collision avec un fugitif. Le chasseur de primes qui tentait d'attraper le fugitif, impressionné par leur aide, leur propose un emploi, et elles se découvrent une passion! Une série hilarante qui, malheureusement, fut annulée après une seule saison.

14. The Great (1 saison, Amazon Prime)

Cette comédie dramatique est une libre interprétation de la vie de l'impératrice russe Catherine II, surnommée Catherine la Grande . La série satirique mettant en vedette Elle Fanning et Nicholas Hoult raconte la jeunesse de Catherine, évoque son mariage avec l'empereur Pierre III ainsi que le complot visant à tuer son mari. C’est une version edgy et très drôle de faits historiques qu’on a tendance à oublier.

15. I’ll Be Gone in the Dark (1 saison, HBO/Crave)

Fans de true crime, cette série documentaire est pour vous! Elle suit en parallèle l’enquête pour découvrir l’identité du Golden State Killer, qui a terrorisé la Californie entre 1974 et 1986, ainsi que la vie de l’auteure Michelle MacNamara. Michelle est décédée alors qu’elle n’avait pas encore terminé un livre sur le Golden State Killer. Ses recherches, ainsi que le fait qu’elle a ramené le cas dans l’actualité avec son blogue de true crime, ont joué un rôle dans le fait que le tueur en série fut finalement capturé en 2018, 2 ans après la mort de Michelle. Un documentaire enlevant, mais aussi très touchant, à voir absolument!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s