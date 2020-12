Ariana Grande est fiancée et vous devez voir la bague

Après un peu moins d'un an de vie commune, la chanteuse Ariana Grande et son amoureux, le courtier immobilier Dalton Gomez, sont fiancés!

Ariana Grande avait toutes les raisons d’être de bonne humeur ce dimanche 20 décembre et elle avait envie d’exprimer sa joie avec ses abonnés.

La chanteuse de 27 ans s’est tournée vers Instagram pour annoncer officiellement ses fiançailles! Elle a répandu la bonne nouvelle avec un carrousel de photos d’elle et de Dalton Gomez qui transpirent le bonheur!

On voit la paire, étendue sur le sol, tout sourire, ainsi que deux photos où l’on peut voir la fameuse bague bien en évidence:

«Forever n then some (Pour toujours et même plus)», a écrit la future mariée pour accompagner la publication.

Ariana et Dalton avaient officialisé leur relation en mai, alors qu'on a pu les voir s'embrassant dans le vidéoclip Stuck with U de Justin Bieber.

Depuis, le jeune homme fait souvent des apparitions sur le compte Instagram d'Ariana.

• À lire aussi: Ariana Grande dévoile son nouveau chum dans un vidéoclip adorable

La chanteuse a déjà été brièvement fiancée auparavant, en 2018, avec son ancien petit ami Pete Davidson.

Toutes nos félicitations!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s