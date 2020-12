Star Académie : voici les 60 aspirants académiciens de 2021

Star Académie a dévoilé le jeudi 17 décembre les 60 aspirants académiciens qui auront la chance de participer au camp de sélection en vue de faire partie des élus qui auront leur place aux quotidiennes et variétés.

Tous les candidats ont entre 16 ans et 29 ans et proviennent des quatre coins Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Star Académie a partagé l’image de chaque candidat potentiel sur ses réseaux sociaux, incluant un TikTok éclair, les présentant.

On retrouve également toutes les photos des aspirants sur la page Facebook de Star Académie!

LES VOICI: LES 60 ASPIRANTS ACADÉMICIENS! 🎉🎉🎉 Sélectionnés parmi plus de 5 500 candidats, ils ont un talent fou, ils... Posted by Star Académie TVA on Thursday, December 17, 2020

Plusieurs noms fameux et intéressants ont été dévoilés antérieurement et feront partie, dans divers rôles, de l’Académie cette année : Mika, Xavier Dolan, Gregory Charles, Anne Dorval, Marc Séguin, Ariane Moffatt, Pepe Muñoz, Yannick Nézet-Séguin et plusieurs autres.

Star Académie débute sur les ondes de TVA dès le 14 janvier, le dimanche avec son camp de sélection. Le camp s’étire jusqu’au 24 janvier, puis les variétés et les quotidiennes sont présentées dès le 14 février .

