5 tendances beauté qui seront «in» en 2021

La beauté évolue avec le temps, et la pandémie nous a forcés à changer notre routine de maquillage!

Avec le port du masque, plusieurs ont délaissé leurs rouges à lèvres en faveur de maquillages sur les yeux plus élaborés.

On a aussi dû adapter nos produits pour le teint pour éviter de tacher tous nos masques! Le tout se voit dans les tendances maquillage de 2021.

Voici donc 5 tendances beauté à adopter pour la nouvelle année.

1. Les métalliques

On ose en 2021! Sur les yeux, on va voir de plus en plus d'effets métalliques. Le doré, l'argenté, le bronze: tout y passe! Et il ne faut pas hésiter à mélanger les teintes dans un même look. Tout est permis!

2. Les sourcils décolorés

Les sourcils naturels et fournis restent tendance en 2021, mais pourquoi ne pas essayer autre chose? L'an prochain, les sourcils seront plus originaux. Si vous êtes game, les sourcils décolorés vont vous donner un look éditorial et edgy, tout en donnant plus d’espace pour le maquillage des yeux!

3. Les looks pour les yeux audacieux

Puisque nos yeux sont la vedette lorsqu’on porte un masque, il faut oser! Que ce soit un eyeliner graphique ou encore des ombres à paupières ultracolorées, l'important, c'est d'y aller all in.

4. Le mascara coloré

Le mascara coloré est une façon facile d’obtenir un look original sur les yeux. On peut agencer la couleur de son eyeliner à celle du mascara pour un effet monochrome.

5. Le teint frais

Le fond de teint opaque est out: on veut voir la texture naturelle de la peau en 2021! On opte plutôt pour des crèmes teintées ou on mélange un peu d’hydratant à son fond de teint favori.

