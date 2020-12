Voici les 5 tendances jeans qui seront partout en 2021

Indispensable et crucial, le jean est une pièce de vêtement qui n’est pas prête de quitter nos garde-robes.

Comme toujours, on se fait un plaisir de vous tenir au courant des toutes dernières tendances en matière de mode.

Ainsi, pour les prochaines saisons, on oublie le skinny jeans pour se tourner vers des coupes rétros et audacieuses telles qu'évasées et amples. Le bleu délavé est particulièrement à l’honneur puisqu’il s’agit d’une couleur intemporelle et longue durée.

Si vous voulez rester à l'affût des tendances et être dans la boucle, sortez vos jeans bleus cette saison! Aussi, les «mom jeans» à taille haute sont toujours tendance et on en est très reconnaissants! Ces jeans sont souvent plus épais et offrent des coupes très flatteuses pour toutes les morphologies.

D’ailleurs, on vous encourage aussi à vous tourner vers les friperies qui regorgent de trouvailles vintage. Vous trouverez assurément un jean tendance à très bas prix. N’hésitez pas à vous tourner vers la section des jeans pour hommes qui sont remplis de surprises.

Voici donc les tendances jeans qui seront absolument partout en 2021.

1. Le jean très très TRÈS «baggy»

Ces jeans volent la vedette et complètent parfaitement bien les ensembles plus simples. T-shirt blanc, chemisier uni ou un pull seront très bien complétés avec un jean très ample.

Jean ample à taille haute et délavage moyen de BDG, 82$ chez Urban Outfitters

VIA URBAN OUTFITTERS

Jean taille normal à jambes super large, en solde à 29,99$ chez Zara

VIA ZARA

Jean oversized de Topshop, 56$ chez La Baie

2. Le jean à jambe droite et longue

Ces jeans qui allongent la jambe sont faciles à porter avec presque n’importe quoi. Ils ont un style décontracté, mais très chic à la fois. C’est le rêve.

Jean droit à taille haute Arlo, 128$ chez Aritzia

VIA ARITZIA

Le jean taille haute Stevie en denim non extensible, 99.50$ chez Frank & Oak

via Frank and oak

Jean droit bleu vintage, 57$ chez Garage

VIA GARAGE

3. Le jean à jambe évasé

On regrette aujourd’hui de s’être débarrassé de nos jeans évasés aux chevilles, surtout populaires au début des années 2000.

Jean flare évasé, 70$ chez Mango

Jean à taille haute et à jambe semi-évasée de Levi’s, 90$ chez L’Équipeur

VIA L'ÉQUIPEUR

Jean Brigitte évasé à jambe ultra-haute, en solde à 40$ chez Dynamite

VIA DYNAMITE

4. Le jean «funky»

Alerte à l’audace ! Offrez à vos jeans la chance de voler la vedette avec ces jeans aux motifs et courtepointes absolument délirants. Encore une fois, il y a vraiment moyen de s’amuser avec ces denims plus extravagants les uns que les autres.

Jean droit taille haute, 40$ chez H&M

VIA H&M

Jean de style Mom à panneaux de The Ragged Priest, 114$ chez Urban Outfitters

VIA URBAN OUTFITTERS

Jeans vélocité mi-bleue de The Ragged Priest, 109$ chez Editorial

VIA EDITORIAL

