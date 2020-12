Ce phénomène astrologique TRÈS rare indique quand les malheurs de 2020 seront ENFIN terminés

La conjonction entre Saturne et Jupiter du 21 décembre 2020 risque d’être le phénomène astrologique le plus important de toute notre vie.

Entre une pandémie mondiale, des catastrophes naturelles et des mouvements sociaux importants, 2020 n'a pas été de tout repos.

Plusieurs astrologues avaient en fait prédit que cette année, celle d'une foule de phénomènes astrologiques importants, marquerait un tournant pour l'humanité.

Le plus marquant de ces phénomènes se produira le 21 décembre, et il est si rare qu’il n’a pas eu lieu depuis le Moyen Âge.

Il s’agit de la conjonction entre les planètes Saturne et Jupiter, aussi connue comme «la grande conjonction». Voici ce qu’elle signifie.

Qu’est-ce qu’une conjonction?

En astrologie, une conjonction survient lorsque deux planètes sont parfaitement alignées dans le ciel. Leurs énergies deviennent alors complémentaires et agissent ensemble.

Si les planètes sont complémentaires, cela a un impact positif. Par contre, si c’est un «mauvais match», on peut vivre la période de façon plus difficile.

En quoi la conjonction Saturne-Jupiter est-elle différente?

Une grande conjonction comme celle du 21 décembre est très rare. Tout d’abord, Saturne et Jupiter ne se croisent qu'environ une fois tous les 20 ans.

Pour ajouter à cela, cette année, elles seront plus proches l’une de l’autre qu’elles ne l'ont été depuis 1623!

Et, cerise sur le sundae, cette conjonction doit se produire à la même date que le solstice d’hiver. Tout cela indique un retour à la case départ. On risque de voir des structures et des habitudes complètement délaissées en faveur de nouvelles idées.

Quelle est la signification des planètes Saturne et Jupiter?

En astrologie, chaque planète représente un aspect de notre vie. Saturne représente les responsabilités, la maturité, la discipline.

Pour sa part, Jupiter est la planète de la chance, de l’apprentissage et de la guérison.

Ensemble, elles indiquent qu’en tant que société, nous sommes prêts à apprendre de ce que nous avons vécu en 2020. Nous allons grandir de ceci, guérir et devenir plus matures.

En quel signe se déroule la grande conjonction Saturne-Jupiter?

Cette conjonction se déroule dans le signe du Verseau. Ce signe représente l’humanité, l’altruisme, la créativité et la justice sociale.

En 2020, la dernière fois que Saturne s’est retrouvée en Verseau, c'était entre mars et mai. Dans ces mois, le mouvement Black Lives Matter a fait des vagues partout dans le monde.

Le signe du Verseau est aussi associé à l’ouverture d’esprit et à la communauté LGBT+. Cette conjonction pourrait indiquer une nouvelle période d’ouverture concernant les identités de genre et les différentes sexualités.

À quoi peut-on s’attendre lors de la grande conjonction du 21 décembre 2020?

Cette conjonction risque d’enclencher des mouvements sociaux et de redonner du souffle à ceux qui existent déjà.

On peut aussi s’attendre à des restructurations au niveau du gouvernement lors de la grande conjonction. Cela tombe à point avec la passation des pouvoirs de Donald Trump à Joe Biden en janvier, par exemple.

2021 sera l’année idéale pour ENFIN vous lancer dans le fameux projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Les énergies positives de Jupiter, travaillantes de Saturne et créatives du Verseau sont en votre faveur!

