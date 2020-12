Les meilleurs produits pour se débarrasser des pellicules

Les pellicules peuvent être ennuyantes, et s’en débarrasser peut sembler impossible! Mais, grâce à ces trucs et produits, vous pourrez enfin en venir à bout.

Parfois, les pellicules peuvent être causées par une maladie, comme le psoriasis ou la dermatite. Mais, chez la majorité des gens, le coupable est la peau sèche, souvent causée par le froid!

Si c’est votre cas, vous remarquerez peut-être que vous avez plus de pellicules l’hiver. On sait tous que le chauffage et le froid à l’extérieur peuvent assécher la peau, et notre cuir chevelu n’est pas épargné!

Voici donc 8 produits qui vont vous aider à ENFIN vous débarrasser des pellicules et du cuir chevelu qui démange:

Un exfoliant pour le cuir chevelu

Utilisés environ une fois par semaine, les exfoliants pour le cuir chevelu vont déloger les petites peaux mortes. De cette façon, elles seront plus faciles à rincer lors du shampooing!

Courtoisie

Exfoliant pour le cuir chevelu Scalp Revival au charbon et à l'huile de coco de Briogeo, 54$ chez Sephora

Courtoisie

Exfoliant purifiant au thé vert Fuji de The Body Shop, 22$ en ligne

Un shampooing doux

Ces shampooings agissent de façon à purifier le cuir chevelu, mais sans l'assécher, ce qui pourrait causer plus de pellicules.

Shampooing antipelliculaire de Dove, 4$ en ligne

Courtoisie

Shampooing traitant antipelliculaire Dercos de Vichy, 20$ en ligne

Courtoisie

Shampooing clarifiant Extraordinary Clay aux argiles minérales de L'Oréal, 5$ en ligne

Un masseur de cuir chevelu

Ces petites brosses en caoutchouc permettent de se masser le cuir chevelu lors du lavage. Vous vous sentirez comme au salon de coiffure et, bonus, cela active la circulation et favorise le renouvellement des cellules.

Courtoisie

Masseur de cuir chevelu Sephora Collection, 13$ en ligne

Un traitement hydratant

Un peu comme l’exfoliant, on utilise les traitements hydratants environ une fois par semaine. Il vont aider à apaiser le cuir chevelu et à l'hydrater en profondeur.

Courtoisie

Sérum pour le cuir chevelu au gingembre de The Body Shop, 22$ en ligne

Courtoisie

Traitement hydratant pour le cuir chevelu Restore de Living Proof, 42$ en ligne

Si vous n'êtes pas certain.e de pouvoir utiliser ces produits, ou que les pellicules persistent, n’hésitez pas à contacter un dermatologue. Certaines formes de pellicules peuvent nécessiter des shampooings ou crèmes médicamentés.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s