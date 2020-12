Les «dramas» de Youtubeurs qui ont fait le plus jaser en 2020

Le monde de Youtube semble toujours se retrouver au beau milieu de scandales, et l’année 2020 ne fut pas épargnée!

Qu'il s'agisse d'influenceurs qui faisaient la fête en pleine pandémie ou d'accusations très graves portées contre certains, on a eu droit à plusieurs «dramas» cette année.

En voici 6 qui ont retenu notre attention:

1. Charli et Dixie D’Amelio VS Trisha Paytas

Trisha Paytas est une Youtubeuse controversée, surtout à cause de sa fâcheuse tendance à s'immiscer au milieu des chicanes de tout le monde. Récemment, elle s’est attaquée aux sœurs D’Amelio, les traitant d’enfants gâtées suite à la diffusion d’une vidéo montrant les deux jeunes filles refuser de manger un plat contenant des fruits de mer.

Trisha fut si intense que James Charles (avec qui elle est en chicane) a dû s'en mêler et se porter à la défense des sœurs.

• À lire aussi: Charli D'Amelio dans l'eau chaude, James Charles se porte à sa défense

2. Gabbie Hanna VS tout le monde

En 2020, la Youtubeuse Gabbie Hanna s’est retrouvée au milieu d’un scandale. Après avoir été accusée par plusieurs anciens amis d’être toxique, la jeune femme a vu ses vues baisser sur Youtube. Elle a ensuite accusé la plateforme ainsi que les chaînes de commentaires d'être des «bully».

3. Shane Dawson VS la famille Smith

Shane Dawson a vu son empire tomber en 2020 lorsqu’une foule de vieux Tweets et vidéos ont refait surface. Dans ceux-ci, on peut voir Shane dire des propos racistes, ainsi que des moments dans lesquels il sexualise des mineurs. Il a entre autres fait une «blague» de mauvais goût à propos de Willow Smith, la fille de Will Smith et Jada Pinkett Smith, alors qu’elle n’avait que 11 ans.

La famille Smith n’a pas du tout aimé les propos de Shane, et s'est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer sa déception et sa frustration.

To Shane Dawson ... I’m done with the excuses. — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) June 27, 2020

4. Tati Westbrook VS Shane Dawson et Jeffree Star

On se souvient que, en avril 2019, la Youtubeuse beauté a fait une longue vidéo accusant James Charles d’être un manipulateur, un mauvais ami, mais aussi d’inconduite sexuelle envers des hommes hétéros. James avait ensuite perdu une tonne d’abonnés, pour finalement les regagner après avoir expliqué son côté de la situation.

On croyait que cette histoire était terminée, mais non! En juin 2020, Tati a sorti une nouvelle vidéo larmoyante dans laquelle elle accuse Shane et Jeffree de l’avoir forcée à sortir la vidéo sur James. Selon ses dires, ils devaient tous ensemble «exposer» James, mais Shane et Jeffree auraient laissé Tati prendre le blâme. Shane Dawson a publié des stories Instagram de sa réaction à la vidéo de Tati. Il semble furieux et tente de discréditer Tati. Sa réaction fut très mal reçue, et Shane a pratiquement disparu du web depuis.

5. Jeffree Star VS Tout le monde

Jeffree a toujours été une personne controversée sur Youtube. Par le passé, il a été accusé de racisme, entre autres. En 2020, des vidéos et des preuves de ce comportement sont ressorties, et il a vu sa popularité baisser.

Il a décidé de publier une vidéo d'excuses dans laquelle il demande aux gens de cesser de lui porter autant d’attention, et de plutôt se concentrer sur le mouvement Black Lives Matter et la brutalité policière. Les gens ont été outrés de le voir utiliser de véritables stratégies pour tenter de redorer son image.

6. Tana Mongeau VS Tout le monde

L’ancien ami de Tana a publié une vidéo, cette année, partageant plusieurs anecdotes dans lesquelles Tana était coupable de microagressions racistes. Tana a indiqué sur Twitter qu’elle préparait une vidéo d’excuses... pour finalement la publier des mois après. Dans cette vidéo, elle semble réciter un texte appris par cœur, et les fans n’ont pas accepté ses excuses. Tana a aussi été critiquée pour son attitude durant la pandémie puisqu’elle a participé à plusieurs fêtes qui enfreignent les règles de distanciation sociale et sanitaire.

Pas son année!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s