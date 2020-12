Les meilleures marques beauté de stars, et celles que vous pouvez «skip»

En 2020, une foule de célébrités ont lancé des lignes de maquillage et cosmétiques. Que ce soit des TikTokeurs, Youtubeurs, acteurs, chanteurs, tous y passent. La question se pose : est-ce que les produits de ces lignes sont de qualité, ou simplement une façon de faire de l’argent?

Certaines stars comme Rihanna et Kylie Jenner sont dans la «business» depuis un moment déjà et ont fait leurs preuves, mais que dire des autres?

Voici donc quelques stars qui ont une ligne beauté, et notre opinion à leur sujet.

1. Item Beauty par Addison Rae

N’étant pas nécessairement connue pour ses talents en maquillage, plusieurs furent surpris d’apprendre que la star de TikTok se lançait dans la beauté. Les gens apprécient les jolis boitiers et la simplicité de sa gamme, mais sans plus. Par contre, le mascara est rapidement devenu un produit chouchou!

Courtoisie

Mascara Lash Snack, $14 US en ligne

2. Rare Beauty par Selena Gomez

La chanteuse et actrice a voulu lancer une gamme accessible à tous. Bonus, les produits sont faciles à ouvrir et à utiliser pour les gens qui ont une mobilité réduite ou des mains qui tremblent.

Les blushes en crème sont des must! Néanmoins, si vous n’êtes pas fans de parfums forts, évitez le baume à lèvres.

Courtoisie

Blush Soft Pinch, 26$ chez Sephora

3. Fenty Beauty par Rihanna

Fenty est maintenant une marque de maquillage si connue, qu’on ne l’associe plus vraiment à Rihanna. Avec son éventail impressionnant de teintes de fond de teint, elle s’est taillé une place au top des marques inclusives.

Courtoisie

Gloss en crème Gloss Bomb, 25$ chez Sephora

4. Kylie Cosmetics par Kylie Jenner

La marque s’est fait connaître pour ses lip kits, des ensembles comprenant un rouge à lèvres mat ainsi qu’un crayon. À ce jour, les gens considèrent encore les lip kits comme étant parmis les meilleurs produits pour les lèvres disponibles sur le marché.

Courtoisie

Illuminateur Kylighter, 20$ US en ligne

5. La collection des soeurs D’Amelio pour Morphe 2

Les soeurs D’Amelio ne sont plus le visage de cette collection, mais elles ont tout de même eu leur mot à dire dans le processus de création. La gamme s’adressant à des clientes plus jeunes propose des produits lumineux et colorés. Coup de coeur pour l’huile hydratante pour les lèvres!

Courtoisie

Huile pour les lèvres Glassified, 12$ chez Sephora

6. James Charles pour Morphe

En tant que Youtubeur beauté, il n’était pas étonnant que James Charles sorte une palette d’ombres à paupières. Offrant un arc-en-ciel de couleurs vives et de neutres, elle est devenue une palette culte que les fans de maquillage, tout comme les professionnels, utilisent régulièrement.

Courtoisie

Palette James Charles, 50$ chez Sephora

7. Haus Labs par Lady Gaga

La chanteuse a lancé une marque à son image : originale et colorée. Les produits rappellent pratiquement ce qu’on utiliserait sur scène. Ils tiennent longtemps et sont très pigmentés, deux caractéristiques importantes! Le traceur liquide pour les yeux est un favori des adeptes de la marque.

Courtoisie

Eyeliner liquide EYE-LIE-NER, 26$ chez Amazon

8. Florence by Mills par Millie Bobby Brown

Âgée d'à peine 15 ans, Millie Bobby Brown a lancé sa marque de soins pour la peau, puis elle y a éventuellement ajouté des produits de maquillage. Les soins ont été critiqués pour leur utilisation de parfums et ingrédients qui peuvent être abrasifs. Pour les personnes plus jeunes qui n’ont pas de problèmes de peau par contre, les produits pourront être appréciés.

Courtoisie

Pads pour les yeux, $34 US en ligne

