10 activités originales pour célébrer Noël malgré le confinement

Avec la covid-19, le temps des fêtes sera plutôt différent des années précédentes, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins plaisant pour autant.

Renseignez-vous auprès de votre région ou de votre municipalité afin de ne rien manquer des activités qui s'offrent à vous durant cette période.

Pour celles et ceux qui vivront le temps des Fêtes isolés en zone rouge, voici 10 activités à faire le jour de Noël:

1. Se concocter un bon souper

Que vous soyez seul ou accompagné le soir de Noël, c’est l’occasion de vous concocter un bon repas. Sortez de votre zone de confort en essayant de cuisiner un nouveau plat ou faites-vous plaisir en cuisinant votre plat favori. Si vous n’avez pas d’inspiration, Cook it vient tout juste de sortir sa recette de Pain Sandwich des fêtes, allez y jeter un coup d'œil. Ajoutez quelques chandelles et quelques décorations sur la table et vous avez la combinaison parfaite!

2. Faire un marathon de films de Noël

Quoi de plus réconfortant que de s’installer avec une grosse couverture, un chocolat chaud à la main et un sac de bonbons pour entamer un marathon de films de Noël. Les plateformes de streaming en ligne proposent une multitude de films qui sauront plaire à tous. De plus, Netflix offre l’option «Netflix Party» qui vous permet d’écouter un film en simultané avec vos amis ou votre famille tout en clavardant avec eux.

3. Faire un échange de cadeaux avec des objets usagés

Recevoir des cadeaux, c’est toujours le fun! Par contre, ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de dépenser pour faire plaisir à ses proches. C’est pourquoi cette année, vous pouvez faire un échange de cadeaux, mais cette fois-ci avec des biens que vous possédez déjà et dont vous ne vous servez plus. De cette façon, personne n’a besoin de dépenser de l’argent et c’est une bonne façon de «donner au suivant» en recyclant et économisant.

4. Jouer à des jeux de société

Étant tous confinés, pourquoi ne pas ressortir de bons vieux jeux de société tels que Monopoly, Destin ou Scattergories pour agrémenter votre soirée? Si vous n’en avez pas à votre disposition, vous pouvez télécharger des jeux sur votre téléphone ou inventer des jeux si vous avez l’esprit créatif.

5. Faire un Zoom avec les amis et/ou la famille

Si vos proches ne sont pas avec vous lors du réveillon, Zoom est la plateforme parfaite pour communiquer à plusieurs en appel vidéo. Vous pouvez jouer à des jeux à distance, ou tout simplement converser avec vos proches. En plus, c’est gratuit!

6. S’adonner à des activités extérieures (malgré le froid!)

Après un bon souper de Noël, prenez un moment pour vous dégourdir les jambes et digérer un peu en allant dehors. Vous pouvez prendre une marche dans votre quartier et s’il y a un parc à proximité, amenez-vous une «crazy carpet» ou un traîneau afin de dévaler les pentes. Si vous êtes à Montréal, il y a plusieurs endroits où aller se promener, par exemple, Les Jardins d’Hiver dans le Quartier des spectacles. Faire de l’exercice est bon pour votre santé mentale et physique, offrez-vous donc ce cadeau à Noël.

7. Aller à Illumi Cavalia

Jusqu’au 31 janvier 2021, Illumi Cavalia vous offre la chance de visiter son magnifique site comprenant 20 millions de lumières réparties sur 18 tableaux. Vous pouvez parcourir les 3 km à bord d’un véhicule ou à pied et ce, dès 16h30. La visite est gratuite pour les bambins âgés entre 0 à 2 ans et pour les autres, les prix se situent entre 22,50$ et 39,50$, dépendamment de l’âge.

8. Fabriquer une maison en pain d’épices

Cette activité est considérée comme un classique du temps des fêtes; elle peut se faire seule ou accompagnée. Les «kits» se vendent dans plusieurs magasins ou épiceries, et certains magasins offrent même la livraison. Retombez dans la magie de Noël de votre enfance et laissez votre créativité faire le travail et vous surprendre.

9. Sculpter des chandelles

Si vous aimez les «diy», cette tendance est pour vous. Sur l’application TikTok, il y a des vidéos qui montrent comment sculpter des chandelles à votre goût. Tout ce que ça prend, ce sont de longues chandelles et une source de chaleur comme un séchoir à cheveux, ou de l'eau chaude. La chaleur permet à la chandelle de se modeler de la façon que vous voulez. Ce sont de belles décorations à ajouter à votre table pour épater vos convives lors du souper de Noël ou pour mettre l'ambiance pendant votre soirée.

10. Visiter les marchés de Noël

Plusieurs marchés de Noël vous ouvrent leurs portes pendant le temps des fêtes, mais la majorité d’entre eux sont fermés le 24 et 25 décembre. Par contre, pour une 27e édition, Noël dans le parc est là pour vous offrir une belle programmation de concerts virtuels gratuits ainsi qu’une grande sélection de sapins de Noël à vendre afin de financer le festival. Vous n’avez qu'à vous inscrire sur le site pour confirmer votre place et le tour est joué!

Bon temps des fêtes!

